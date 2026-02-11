Ο ΟΦΗ είναι ο πρώτος φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Ο ΟΦΗ κέρδισε με σκορ 0-1 τον Λεβαδειακό στη Βοιωτία και εκμεταλλευόμενος την ισοπαλία του πρώτου ημιτελικού στην Κρήτη, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Σε έναν αγώνα διαφήμιση για το ποδόσφαιρο της επαρχίας, ο ΟΦΗ παρά την αποβολή του Σαλσέδο στο 34ο λεπτό βρήκε σκορ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με κεφαλιά του Λαμπρόπουλου.

Ο Λεβαδειακός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο πιέζοντας για την ισοφάριση έχοντας καλές ευκαιρίες, όμως το τέλος του αγώνα βρήκε τον ΟΦΗ των 10 παικτών νικητή.

Ο ΟΦΗ αναμένεται να μάθει τον αντίπαλο του μετά και τον δεύτερο ημιτελικό, μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας (68΄ Μανθάτης), Βήχος, Κωστή, Τσοκάϊ (57΄ Πεντρόζο), Παλάσιος, Γκούμας (74΄ Παπαδόπουλος), Μπάλζι (46΄ Βέρμπιτς), Όζμπολτ (79' Οζέγκοβιτς)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Ανδρούτσος, Αποστολάκης (86΄ Ισέκα), Τεχάδα (85΄ Πούγγουρας), Φούντας (46΄ Κανελλόπουλος), Νους (90+7΄ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο