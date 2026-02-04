Με εύστοχη εκτέλεση πέναλντι του Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου ημιτελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σε ένα ματς με λίγες φάσεις, ο ΠΑΟΚ ήταν ανώτερος του «τριφυλλιού» και κατάφερε να προηγηθεί στο 67ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα του Γιακουμάκη από την άσπρη βούλα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βρει λύσεις για να ισοφαρίσει ανεπιτυχώς, μένοντας στο μηδέν μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης.

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν την σέντρα, με τους παίκτες των δύο ομάδων κατά την είσοδό τους να φοράνε μπλούζες με τα ονόματα των 8 αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ.

Η δεύτερη αναμέτρηση του ημιτελικού είναι προγραμματισμένη την Τετάρτη 11/2 στις 20:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόντ, Καλάμπρια, Γιέντβαϊ, Ίνγκασον, Κοντούρης (71' Κάτρης), Κυριακόπουλος, Μπακασέτας, Τσέριν (46' Σβιντέρσκι), Τετέη, Ζαρουρί (72' Παντελίδης), Αντίνο (84' Ταμπόρδα)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κετζιόρα, Κέννυ, Μεϊτέ, Οζντόεβ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (61' Γιακουμάκης), Τάισον (79' Καμαρά), Μύθου (61' Χατσίδης)