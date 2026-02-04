Οι κάτοικοι ζητούν να τεθεί η Αίγινα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς πλέον το νερό της βρύσης είναι επικίνδυνο για την υγεία τους.

Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζει η Αίγινα, καθώς η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό που τροφοδοτεί το νησί των 15.000 μόνιμων κατοίκων δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.

Οι κάτοικοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν το νερό ούτε καν για την προσωπική τους υγιεινή. Το πρόβλημα επηρεάζει την υγεία των κατοίκων, με ορισμένους να αναφέρουν ερεθισμούς στα μάτια και το δέρμα. Η παρούσα κατάσταση έχει οδηγήσει στη χρήση αποκλειστικά εμφιαλωμένου νερού, κάτι το οποίο επιβαρύνει μακροπρόθεσμα οικονομικά τους κατοίκους της Αίγινας.

Δύο μήνες και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση

Έντονη κινητοποίηση σημειώθηκε σήμερα στην Αίγινα, όπου κάτοικοι και εκπρόσωποι συλλόγων συγκεντρώθηκαν έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πραγματοποιώντας διαμαρτυρία την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η συνεδρίαση του οργάνου. Οι συγκεντρωμένοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το παρατεταμένο πρόβλημα υδροδότησης και ζητούν άμεσες λύσεις.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης αναμένεται να κατατεθεί ψήφισμα με αίτημα την κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς η κρίση με το νερό παραμένει άλυτη από τα μέσα Δεκεμβρίου και συγκεκριμένα από τις 17 του μήνα.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Αίγινας, οι καθημερινές ανάγκες του νησιού ανέρχονται περίπου στους 4.000 τόνους νερού. Ωστόσο, η τροφοδοσία καλύπτει μόνο μέρος αυτών, καθώς μεταφέρονται περίπου 1.000 τόνοι ημερησίως με τη συνδρομή της Περιφέρειας και του Πολεμικού Ναυτικού, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι επιπτώσεις και να αποκατασταθεί προσωρινά η υδροδότηση.

Τι έχουν δείξει οι αναλύσεις του νερού

Από όταν έγινε γνωστή η βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό στις 17/12, το νησί ξεκίνησε να υδροδοτείται από τις παλιές γεωτρήσεις. Η Περιφέρεια Αττικής έκανε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις και διαπίστωσε μεταξύ άλλων:

Υπερβάσεις ενδεικτικών μικροβιολογικών παραμέτρων.

Συγκέντρωση χλωρίου κάτω του κατώτερου ορίου.

Από τις αναλύσεις διαπιστώθηκε ότι το νερό όχι μόνο δεν είναι πόσιμο, αλλά ενδέχεται να μην ενδείκνυται ούτε και για οικιακή χρήση.

Η Περιφέρεια Αττικής με τη σειρά της στέλνει 60.000 μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού στο νησί, για να διανεμηθούν δωρεάν.

Ο υποθαλάσσιος αγωγός ύδρευσης, με τον οποίο το νησί συνδέθηκε στις αρχές του 2022 με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ, έχει παρουσιάσει προβλήματα και βλάβες, κάποιες εκ των οποίων αποδίδονται σε δολιοφθορά.