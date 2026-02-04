Η πιο μεγάλη στιγμή του MasterChef 2026, έφτασε. Οι δύο μπριγπάδες έμαθαν η μία την παρουσία της άλλης και καλούνται να μαγειρέψουν αντίπαλες σε μία απαιτητική και άκρως δημιουργική δοκιμασία.
Η Μπλε και η Κόκκινη μπριγάδα θα συναντιούνται κάθε εβδομάδα αποκλειστικά στις ομαδικές δοκιμασίες, με έναν και μόνο στόχο: την απόλυτη μαγειρική επικράτηση!
Σε κάθε νέα δοκιμασία αποχώρησης η ηττημένη μπριγάδα οδηγείται σε Δοκιμασία Αποχώρησης, χάνοντας ένα από τα μέλη της.
{https://www.youtube.com/watch?v=wxTxOaF9l-8}
Σήμερα, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, οι κριτές υποδέχτηκαν στο πλατό τη Σπυριδούλα Καραμπουτάκη, μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες που πέρασαν από τον διαγωνισμό, ενώ τα υλικά είναι επιλογή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου.
{https://www.tiktok.com/@masterchefgr/video/7603094924099128598}
Ο Σωτήρης Κοντιζάς κρατώντας σε αναμονή τους διαγωνιζόμενους, βρήκε την ευκαιρία να «στολίσει» με μερικά επίθετα τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο και να τον γεμίσει με φιλοφρονήσεις.
{https://www.tiktok.com/@masterchefgr/video/7603093617426664726}