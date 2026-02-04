Άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοούμενων από την τραγωδία στη Χίο.

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνώστου αριθμού αγνοουμένων στα ανοιχτά της Χίου, στο νοσοκομείου του νησιού παραμένουν 22 τραυματίες. Από αυτούς οι τρεις είναι σε κρίσιμη κατάσταση και παραμένουν στη ΜΕΘ, ενώ οι υπόλοιποι είναι σε απλές κλίνες.

Η μαρτυρία που συγκλονίζει

Όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Κυρήθρας, ο οποίος έχει σχολή ναυαγοσωστικής στη Χίο ανέσυρε, μαζί με άλλα δύο άτομα, 12 πτώματα. «Ήταν πολλά τα πτώματα μέσα στο σκάφος. Είχαν παραμορφωμένα πρόσωπα και κεφάλια» τόνισε και συμπλήρωσε ότι «ήταν γεμάτο με νερό το φουσκωτό».

«Πέσαμε στο νερό και τραβούσαμε τα πτώματα τα οποία τα έπαιρνε σκάφος του Λιμενικού».

{https://www.youtube.com/watch?v=Ai2ZZClLy88}

«15 νεκροί είναι δολοφονία» - Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την τραγωδία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έγινε στο λιμάνι της Χίου το βράδυ της Τετάρτης, για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή τουλάχιστον 15 ανθρώπων. Με πανό και πλακάτ, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν για την απώλεια ζωών στη θάλασσα και καταλόγισαν ευθύνες στο Λιμενικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«15 νεκροί είναι δολοφονία. Η ασφάλειά μας, ο τάφος τους», «Οι Έλληνες λιμενικοί είναι οι δολοφόνοι», «Σταματήστε να κατηγορείτε τους διακινητές για τα εγκλήματά σας» και «Προστατέψτε τους ανθρώπους, όχι τα σύνορα», ήταν μερικά από τα μηνύματα της διαμαρτυρίας.

Οι συγκεντρωμένοι άφησαν φαναράκια στη θάλασσα, στη μνήμη των 15 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ανοιχτά του Μερσινιδίου Χίου.

Τρεις από τους τραυματίες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χίου

Στο νοσοκομείο Χίου εξακολουθούν να νοσηλεύονται 22 άνθρωποι που επέβαιναν στο σκάφος που ναυάγησε. Ανάμεσά τους είναι ένας Μαροκινός, που επιβαίνοντες αναγνώρισαν ως διακινητή, ο οποίος φρουρείται.

Από τους τραυματίες, τρεις νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Επίσης, 10 παιδιά είναι στην παιδιατρική κλινική και άλλοι δύο ανήλικοι στη χειρουργική. Στο μεταξύ, στη Χίο αναμένεται κλιμάκιο τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

ΕΔΕ για το ναυάγιο

Για τις συνθήκες του πολύνεκρου ναυαγίου είναι σε εξέλιξη ένορκη διοικητική εξέταση, έπειτα από εντολή του αρχηγού του Λιμενικού, για τις συνθήκες υπό τις οποίες συγκρούστηκαν τα δύο σκάφη.

Στελέχη του Λιμενικού λαμβάνουν καταθέσεις από το πλήρωμα του σκάφους της Ακτοφυλακής, αλλά και από διασωθέντες μετανάστες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σώματος «ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, αντιθέτως ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση του ταχύπλοου στην πλάγια δεξιά πλευρά» του σκάφους του Λιμενικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το ταχύπλοο ανετράπη και βυθίστηκε.

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ: Δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό - 3.148 νεκροί ή αγνοούμενοι στο Αιγαίο

Η τραγωδία στη Χίο δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό, τονίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα, στο Αιγαίο, επισημαίνει σε ανακοίνωση και υπογραμμίζει πως αυτές οι τραγωδίες θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί.

Σε ό,τι αφορά στην τραγωδία στη Χίο, η Ύπατη Αρμοστεία επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών σε τέτοιες επιχειρήσεις.

«Ενώ οι συνθήκες του θανατηφόρου συμβάντος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει τη σημασία να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών σε τέτοιες επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα», αναφέρει σχετικά η Ύπατη Αρμοστεία που καταλήγει ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας για την τραγωδία στη Χίο

«Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο Αιγαίο, όπου τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 24 παιδιά, άνδρες και γυναίκες τραυματίστηκαν ανοιχτά της Χίου.

Εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράστασή μας στους ανθρώπους που επέζησαν, καθώς και σε όλους τους φορείς, τις υπηρεσίες και τους διασώστες που βρίσκονται στο πλευρό των επιζώντων. Η Ύπατη Αρμοστεία βρίσκεται στο νοσοκομείο, παρέχοντας υποστήριξη στους επιζώντες και τις επιζώσες, μεταξύ άλλων μέσω πρόσβασης σε υπηρεσίες διερμηνείας και νομικής αρωγής, όπου αυτό απαιτείται.

Ενώ οι συνθήκες του θανατηφόρου συμβάντος δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, η Ύπατη Αρμοστεία υπογραμμίζει τη σημασία να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αποσαφήνιση των πραγματικών περιστατικών σε τέτοιες επιχειρήσεις διάσωσης στη θάλασσα.

Δυστυχώς, το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο. Από το 2015 έως το 2025, 3.148 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στη θάλασσα στο Αιγαίο.

Αυτές οι τραγωδίες θα μπορούσαν να έχουν αποτραπεί. Τα κράτη οφείλουν να κάνουν περισσότερα για την επίλυση των συγκρούσεων και την αντιμετώπιση των αιτίων που αναγκάζουν τους ανθρώπους να καταφεύγουν σε τόσο επικίνδυνα ταξίδια. Χρειάζεται περισσότερη στήριξη προς τις χώρες πρώτου ασύλου, καθώς και περισσότερες νόμιμες εναλλακτικές οδοί. Πάνω απ’ όλα, απαιτείται να γίνουν περισσότερα για να μη χάνονται ζωές στη θάλασσα. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα αποτελεί νομική και ανθρωπιστική επιταγή που πρέπει να διαφυλάσσεται με τη συνεργασία όλων».

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ