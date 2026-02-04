Στις φυλακές Κομοτηνής κρατείται ο 55χρονος Έλληνας ύστερα από την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 55χρονος Έλληνας που συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των γερμανικών Αρχών, κατηγορούμενος για πρόκληση δολιοφθοράς σε γερμανικά πολεμικά πλοία, στο Αμβούργο.

Ο 55χρονος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θράκης για να ενεργοποιηθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το αίτημα των Γερμανών να εκδοθεί στη χώρα τους.

Για το ζήτημα της έκδοσης θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών Θράκης και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος στις φυλακές Κομοτηνής.

Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο και σχετίζεται με επτά περιστατικά απόπειρας δολιοφθοράς που αφορούσαν πέντε πολεμικά πλοία. Τα πλοία κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της Blohm & Voss, της γερμανικής ναυπηγικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στο λιμάνι του Αμβούργου, έναν από τους σημαντικότερους ναυπηγικούς και ναυτιλιακούς κόμβους της Ευρώπης.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Εισαγγελία του Αμβούργου, στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 38χρονος Ρουμάνος, ο οποίος συνελήφθη επί γερμανικού εδάφους, πέραν του 55χρονου βασικού υπόπτου.

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι οι δύο άνδρες απασχολούνταν με συμβάσεις έργου σε τοπικό επιχειρηματικό όμιλο, ο οποίος παρέχει –μεταξύ άλλων– υπηρεσίες επιφανειακής και αντιδιαβρωτικής προστασίας πλοίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι διωκτικές αρχές εστιάζουν, μεταξύ άλλων, σε περιστατικό στις αρχές του 2025, όταν εντοπίστηκαν περίπου 20 κιλά υλικού αμμοβολής μέσα στον κινητήρα της κορβέτας «Emden» αλλά και φθορές στους σωλήνες παροχής νερού και στις δεξαμενές καυσίμων.

Ένα ακόμη συμβάν αφορά την κορβέτα «Köln», όπου τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να απενεργοποίησαν κεντρικό διακόπτη, προκαλώντας διακοπή της ηλεκτροδότησης.