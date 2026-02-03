Δύο άτομα συνελήφθησαν από τις γερμανικές αρχές για δολιοφθορές σε πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Αμβούργου.

Δύο άνδρες, ένας 54χρονος Έλληνας από τη Θράκη και ένας 34χρονος Ρουμάνος, συνελήθησαν από τις αρχές για σαμποτάζ σε πλοίο του Γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού στο λιμάνι του Αμβούργου. Οι δύο άνδρες εργάζονταν στο λιμάνι και με αυτόν τον τρόπο είχαν την δυνατότητα να προκαλέσουν δολιοφθορές στα δύο πλοία.

Σύμφωνα με την Bild, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν ρίξει πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μηχανοστάσιο της κορβέτας «Emdem», προκαλώντας ζημιές στους σωλήνες παροχής φρέσκου νερού. Παράλληλα, αφαίρεσαν καπάκια από τις δεξαμενές καυσίμων και απενεργοποίησαν διακόπτες ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων.

Οι ζημιές έγιναν αντιληπτές στα μέσα Ιανουαρίου του 2025, ωστόσο ύστερα από εκτεταμένη έρευνα των γερμανικών αρχών οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε χωριό της Κομμοτηνής. Ταυτόχρονες έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες υπόπτων στο Αμβούργο, καθώς και σε περιοχές της Ρουμανίας και της Ελλάδας. Τον συντονισμό των διασυνοριακών επιχειρήσεων ανέλαβε η Eurojust, ο ευρωπαϊκός οργανισμός δικαστικής συνεργασίας με έδρα τη Χάγη.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, οι εν λόγω ενέργειες ενδέχεται να προκάλεσαν σοβαρές ζημιές ή καθυστερήσεις, με πιθανό αντίκτυπο στην εθνική ασφάλεια της Γερμανίας και στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, οι αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης καθοδηγητών πίσω από τις πράξεις αυτές, ενώ η αξιολόγηση των κατασχεθέντων στοιχείων συνεχίζεται.

Η ανταπόκριση της Φαίης Καραβίτη

