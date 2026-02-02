Η Κωνσταντίνα έκανε Deal στις 4.000, αλλά τελικά είχε τις 70.000 ευρώ.

Η Κωνσταντίνα ήταν σήμερα η παίκτρια που βρέθηκε «απέναντι» από τον τραπεζίτη με σκοπό να διεκδικήσει το μεγαλύτερο δυνατό ποσό στο Deal. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, η ίδια, είχε κερδίσει το προσωνύμιο της «τυχερής», καθώς είχε δώσει στους συμπαίκτες της τα πιο χαμηλά ποσά, πριν βρεθεί η ίδια στη θέση να διαγωνιστεί.

Το παράδοξο λοιπόν, ήρθε σήμερα, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, όταν η Κωνσταντίνα «έδωσε τα χέρια» με τον τραπεζίτη και έκλεισε Deal στις 4.000 ευρώ.

Ωστόσο, η πορεία της στο παιχνίδι, έδειξε πως τελικά η επιλογή της ήταν λανθασμένη καθώς αφαίρεσε σταδιακά όλα τα μικρότερα ποσά από τον πίνακα με την προσφορά του τραπεζίτη να διπλασιάζεται σε κάθε νέο τηλεφώνημα.

Η αγωνία ωστόσο κορυφώθηκε όταν είχε κλίθηκε να ανοίξει τα δύο τελευταία κουτιά της βραδιάς - ένα εκ των δύο, το δικό της. Ο τραπεζίτης προσέφερε 32.000 ευρώ, ενώ στον πίνακα είχαν μείνει ενεργά τα ποσά των 250 και 70.000 ευρώ, με το μεγαλύτερο να κρύβεται στον αριθμό 7, στο κουτί της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4fzutq6izt?integrationId=40599y14juihe6ly}