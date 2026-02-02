«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Νέα επεισόδια από την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 στον Alpha!

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η Ιουλία θα βιώσει τεράστιες αλλαγές, που θα καθορίσουν τη ζωή της.

Η Ιουλία με τον Φωκά ξεκινούν μια νέα ζωή στη Ρόδο, μακριά από τις ραδιουργίες της Ευανθίας και με τη βοήθεια πλέον της νέας τους υπηρέτριας, της Μαριέττας. Ωστόσο, η ησυχία τους δεν διαρκεί πολύ καθώς μια απρόσμενη επίσκεψη της Ευανθίας, μετατρέπεται σε μόνιμη διαμονή στη Ρόδο, φέρνοντας τα πάνω – κάτω στις ζωές όλων.

Μια πολυαναμενόμενη εγκυμοσύνη αλλά και μία τρομαχτική δηλητηρίαση, θα αναστατώσουν τη ζωή της Ιουλίας και θα της δημιουργήσουν φόβους ότι η ήρεμη οικογενειακή καθημερινότητά της μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή.

{https://www.youtube.com/watch?v=Qmvn1q9ivSw}

Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι, βασισμένο στο best - seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.