Άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε τα Ναυπηγεία Ελευσίνας «πραγματικό success story για την ελληνική βιομηχανία, τη ναυπηγική και την οικονομία της χώρας», μιλώντας στην εκδήλωση για την ανακοίνωση της δημιουργίας του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης Τροχαίου Υλικού και την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας συνεργασίας της ONEX Rolling Stock & Integrated Systems με την κορεατική Sung Shin Rolling Stock Technology. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, της Πρέσβεως των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle και του Πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας Juseong Lim.

Ο κ. Θεοδωρικάκος, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, υπογράμμισε ότι η νέα επένδυση ενισχύει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι αποτελεί τη φυσική συνέχεια της αναγέννησης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υλοποίηση του σχεδίου εξυγίανσης. Όπως ανέφερε, καθοριστική ήταν η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας DFC, με ομολογιακό δάνειο ύψους 125 εκατ. δολαρίων, το οποίο εγγυήθηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης με νομοθετική ρύθμιση, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες εργαζόμενους να επιστρέψουν στην εργασία τους και να δοθεί νέα προοπτική στην ελληνική ναυπηγική βιομηχανία. Παράλληλα, χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή ακόμη μία ισχυρή απόδειξη της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας–ΗΠΑ, τονίζοντας ότι αναμένει από την ONEX την κατάθεση ενός συγκεκριμένου και ολοκληρωμένου master plan για νέες επενδύσεις στο άμεσο μέλλον.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι, με νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου, άνοιξε ο δρόμος για την αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους σε τομείς στρατηγικής σημασίας. Όπως ανέφερε, το λιμάνι των Ναυπηγείων μπορεί να εξελιχθεί σε ενεργειακό, εμπορικό και διαμετακομιστικό κόμβο, ενισχύοντας την εφοδιαστική αλυσίδα, τη βιομηχανία και τις μεταφορές και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τη δημοτική αρχή της Ελευσίνας για τη διασφάλιση συναίνεσης σε κάθε νέο επενδυτικό βήμα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συμφωνία της ONEX RSIS με τη Sung Shin Rolling Stock Technology, την οποία ο κ. Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας. Η στρατηγική συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού και ολοκληρωμένων σιδηροδρομικών συστημάτων, με αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών, επένδυση στην εκπαίδευση Ελλήνων τεχνικών και εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων συμπαραγωγής, με τελική συναρμολόγηση στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε ακόμη τη στρατηγική σημασία της γεωγραφικής θέσης της Ελευσίνας και της σύνδεσής της με το Θριάσιο Πεδίο, τονίζοντας ότι το υπουργείο στήριξε τη συνεργασία της ONEX με το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο μέσω σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας. Όπως ανέφερε, η σύνδεση λιμανιού και σιδηροδρόμου μπορεί να μειώσει το κόστος logistics κατά 15% έως 20%, να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να ενισχύσει τις συνδυασμένες μεταφορές, δημιουργώντας παράλληλα νέες δυνατότητες για τη σιδηροδρομική μεταφορά ενεργειακών πόρων, όπως το LNG, προς τον ευρωπαϊκό Βορρά.

Κλείνοντας, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, καθώς συνδέεται άμεσα με καλύτερους μισθούς, περισσότερες θέσεις εργασίας και βελτιωμένες συνθήκες ζωής για τους πολίτες.