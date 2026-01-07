«Τα βρήκαν» Θεοδωρικάκος και παραγωγοί λαϊκών αγορών αλλά συνεχίζεται κανονικά η απεργία.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των λαϊκών αγορών, μετά από συνάντηση με τους εκπροσώπους τους, με στόχο τη διευκόλυνση πωλητών και καταναλωτών.

Οι βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν:

Ψηφιοποίηση των αδειών: Οι άδειες θα γίνουν αορίστου χρόνου και θα διαχειρίζονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με προκήρυξη κενών θέσεων και ηλεκτρονική κλήρωση.

Διευκολύνσεις για πωλητές: Καθορισμός ανώτατου ημερήσιου τέλους, δυνατότητα αλλαγής θέσης ή λαϊκής αγοράς, βελτίωση θέσης και μεταβίβαση αδειών, καθώς και εργασιακή υποστήριξη και αναπλήρωση.

Εποχικές θέσεις: 10% των θέσεων σε κάθε λαϊκή αγορά θα προορίζονται για παραγωγούς, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία λαϊκών αγορών αποκλειστικά παραγωγών σε συνεργασία με δήμους.

Απλούστευση διαδικασιών: Καταργείται η υποχρέωση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ανανέωση αδειών, ώστε να αποφευχθεί η απώλεια εργασίας λόγω οφειλών.

Με αυτές τις αλλαγές, το Υπουργείο Ανάπτυξης στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας, στη διευκόλυνση της εισόδου νέων πωλητών και στην ενίσχυση του θεσμού των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών.

