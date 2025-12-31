Πανελλαδική απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από 7 Ιανουαρίου, τα αιτήματα των παραγωγών.

Οι παραγωγοί στις λαϊκές αγορές προχωρούν σε κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την Τετάρτη 7 Γενάρη, με τον πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, Παντελή Μόσχο, να δηλώνει ότι στις επόμενες λαϊκές θα συμμετάσχουν με «ανοιχτούς πάγκους χωρίς πράγματα», προκειμένου να ενημερώσουν τους καταναλωτές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

«Την Παρασκευή, το Σάββατο και τη Δευτέρα θα είναι ανοιχτές οι λαϊκές αγορές, την Τετάρτη έχουμε την συγκέντρωση στο υπουργείο Οικονομικών. Από τις 7 του μήνα και μετά κλείνουμε τις λαϊκές αγορές, στις επόμενες λαϊκές θα είμαστε με ανοιχτούς πάγκους χωρίς πράγματα για να ενημερώνουμε τους καταναλωτές» τόνισε με νόημα.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στα Παραπολιτικά 90,1, το κύριο πρόβλημα των παραγωγών είναι το υψηλό κόστος παραγωγής, καθώς οι μισοί πωλητές στις λαϊκές είναι αγρότες που δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα καλλιέργειας και μεταφοράς των προϊόντων τους. Επιπλέον, σημείωσε ότι από το 2021 υπάρχει πρόβλημα εισόδου νέων παραγωγών στις λαϊκές, λόγω της απαίτησης για προκήρυξη και χαρτογράφηση των αγορών, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

Ειδικότερα ο κ. Μόσχος τόνισε ότι «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος παραγωγής γιατί οι μισοί πωλητές στις λαϊκές αγορές είμαστε αγρότες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι από το 2021 δεν έρχονται νέοι παραγωγοί στη λαϊκή. Το 2021 ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε ότι οι καινούργιοι παραγωγοί θα έρχονται με προκήρυξη. Η προκήρυξη προϋποθέτει μια χαρτογράφηση των λαϊκών αγορών, τη χαρτογράφηση αυτή δεν έχουν καταφέρει να την κάνουν εδώ και τέσσερα χρόνια. Τους ζητάμε να γίνει μια παράκαμψη της χαρτογράφησης, να πάνε με τον προηγούμενο νόμο ώστε να έρχονται καινούργιοι παραγωγοί στις λαϊκές να λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Άλλο αίτημα είναι η κατάργηση του τεκμαρτού για τους επαγγελματίες πωλητές και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα.»

