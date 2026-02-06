Με αποφάσεις δεκάδων σωματείων, μεγάλοι χώροι δουλειάς έχουν «νεκρώσει», από το λιμάνι του Πειραιά έως την Ελευσίνα.

Δεμένα παραμένουν το πρωί της Παρασκευής τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, λόγω της παμπειραϊκής απεργίας στην οποία συμμετέχουν οι εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με το 902, το λιμάνι έχει «νεκρώσει» από άκρη σε άκρη: οι μηχανές τον πλοίων παραμένουν σβηστές, ενώ καμία εργασία δεν πραγματοποιείται στην Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.

«Η απεργία είναι πετυχημένη» δήλωσε από τα ΕΛΠΕ Ασπροπύργου, ο Χρήστος Ματαράγκας, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορινθίας, ενώ επιτυχημένες κρίνονται και οι κινητοποιήσεις σε «Παπαστράτο» και άλλους μεγάλους χώρους του Θριασίου.Καθολική η συμμετοχή και στο εργολαβικό προσωπικό στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

{https://www.youtube.com/watch?v=lHfcISdTYKA&t=3s}

Σε ό,τι αφορά τα πλοία, η κινητοποίηση ισχύει για όλο το 24ωρο, από τα μεσάνυχτα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των συνδικάτων, η απεργία επηρεάζει και τα δρομολόγια σε Σαλαμίνα και Ελευσίνα, ενώ κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια από τη Ραφήνα. Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις, μέτρα υγείας και ασφάλειας στα πλοία, αλλά και αυστηρότερους ελέγχους.

Θέτουν παράλληλα όμως και αντιπολεμικό πλαίσιο, ζητώντας να μην εμπλέκεται η Ελλάδα σε πολεμικές επιχειρήσεις και να μη μεταφέρονται πολεμικά φορτία.

Στον Πειραιά έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ αντίστοιχη συγκέντρωση θα γίνει την ίδια ώρα και στην Ελευσίνα, στην πλατεία Ηρώων.