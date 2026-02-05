Μόνο τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 37 αφορούσαν άτομα με αναπηρία.

Με νέο ιστορικό υψηλό οφειλών ξεκίνησε ο Ιανουάριος επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Τον Ιανουάριο ρυθμίστηκαν μέσω της σχετικής πλατφόρμας οφειλές συνολικού ύψους 773 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει κατά 113 εκατ. ευρώ το προηγούμενο ρεκόρ του Ιουνίου 2025, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μηνιαία επίδοση από την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού.

Κατά τη διάρκεια του μήνα ολοκληρώθηκαν 2.554 ρυθμίσεις, ενώ συνολικά, από την αρχή εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί 53.307 ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 16,53 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων, σε ποσοστό 68,6%, αφορά φυσικά πρόσωπα – επιτηδευματίες.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν την κοινωνική προστασία και τη στήριξη των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Μόνο τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκαν 274 ρυθμίσεις για ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων οι 37 αφορούσαν άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, από την έναρξη εφαρμογής του μηχανισμού, 440 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Ενισχυμένη παραμένει και η δυναμική των διμερών ρυθμίσεων δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς, και ειδικότερα με τους τέσσερις μεγαλύτερους servicers της αγοράς, Intrum, Cepal, DoValue και Qquant. Τον Δεκέμβριο του 2025 καταγράφηκαν διμερείς ρυθμίσεις συνολικού ύψους 442 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν 5.522 οφειλέτες, έναντι 412 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ οφειλετών και servicers, οδηγώντας σε πιο ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις.