Οι διακανονισμοί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού για το 2025 αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ.

Με ιστορικά υψηλές επιδόσεις από τη νομοθέτησή του, έκλεισε το 2025 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Έως τα τέλη του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ. Η θεσμοθέτηση των τελευταίων βελτιωτικών παρεμβάσεων έδωσε ώθηση στον αριθμό των μηνιαίων ρυθμίσεων, με το 1/3 να οφείλεται πλέον σε αυτή την πρωτοβουλία για τη μεσαία τάξη. Οι παρεμβάσεις αυτές οδήγησαν στο μηνιαίο ποσοστό εγκρισιμότητας στο 80%, γεγονός που αποτυπώνει την άμεση ανταπόκριση των οφειλετών και των πιστωτών στο νέο πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, τον μήνα Δεκέμβριο 2025, οι επιτυχείς ρυθμίσεις έφτασαν τις 2.294, εκ των οποίων:

- 615 αφορούν μεσαία τάξη

- 233 αφορούν οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά

- 32 αφορούν οφειλέτες με αναπηρία (ΑΜΕΑ)

Επιπλέον, συνολικά 404 οφειλέτες, μέχρι το κλείσιμο του έτους, ανέστειλαν προγραμματισμένους πλειστηριασμούς αξιοποιώντας το μέτρο της προκαταβολής.

Κατά το 2022, πρώτο χρόνο λειτουργίας, επετεύχθησαν 2.706 ρυθμίσεις ενώ εντός του 2025 σημειώθηκαν 21.680 επιτυχείς αναδιαρθρώσεις.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς - Νοέμβριος 2025

Ανάλογα και οι διμερείς ρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τον Νοέμβριο 2025 με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant) συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετική δυναμική. Τον μήνα Νοέμβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 356 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5.700 οφειλέτες, με την με την πλειοψηφία αυτών να αφορά στεγαστικά δάνεια.

Αναβαθμισμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών

Κατά το 2025, η πλατφόρμα myEgdixlive εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό μέσο επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα υπερχρέωσης. Το 2025 εξυπηρετήθηκαν συνολικά 49.893 πολίτες και σύμβουλοι, 5,35% περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι που εξυπηρετήθηκαν 47.358.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

- 38.244 ραντεβού για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών»

- 4.039 ραντεβού για τις υπηρεσίες «Χορήγηση Βεβαίωσης ευάλωτου οφειλέτη», «Πρόγραμμα Συνεισφοράς Ευάλωτου Οφειλέτη» & «Βεβαίωση Χρηματικών Οφειλών»

- 3.569 ραντεβού για τις «Γενικές Πληροφορίες Διαχείρισης Οφειλών»

- 2.477 ραντεβού για τον «Κώδικα Δεοντολογίας»

Υπενθυμίζεται ότι, η ως άνω υπηρεσία εξυπηρέτησης διατίθεται πανελλαδικά από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και είναι διαθέσιμη είτε με βιντεοκλήση είτε τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Νέα υπηρεσία ενημέρωσης στη διάθεση των πολιτών

Σύντομα αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας 5ης παρεχόμενης υπηρεσίας μέσω του myEGDIXlive που θα υποστηρίζει τους χρήστες της πλατφόρμας του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης και θα παρέχει:

- Τεχνική βοήθεια στη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και

- Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταταχθεί σε μέτριο ή υψηλό επίπεδο κινδύνου αφερεγγυότητας.