Παραδείγματα της ρύθμισης για τη διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Σημαντική διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου για τις «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τη νέα διάταξη συμπληρώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο του ν. 5143/2024 και καθίσταται πλέον δυνατή η υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020 και των οφειλών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή διασφαλιστικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υπαγωγής στον μηχανισμό και τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή διασφάλισης αναστέλλονται ή αίρονται αντίστοιχα. Σε περίπτωση, ωστόσο, ανατροπής ή ακύρωσης της σύμβασης, ο δήμος επανέρχεται στη λήψη των σχετικών μέτρων για την είσπραξη της οφειλής. Παράλληλα, διευκρινίζεται ρητά ότι οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα διατηρούν σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική αρμοδιότητα διαχείρισης των μέτρων αυτών.

Παραδείγματα

Επιχείρηση οφείλει σε δήμο ποσό άνω των 10.000 ευρώ από δημοτικά τέλη και πρόστιμα, για τα οποία έχει ήδη επιβληθεί κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού. Με βάση το νέο πλαίσιο, η επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Με την οριστική υποβολή της αίτησης αναστέλλεται το μέτρο της κατάσχεσης, ενώ με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης η κατάσχεση αίρεται πλήρως. Αν στη συνέχεια η σύμβαση ακυρωθεί ή ανατραπεί, ο δήμος έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει άμεσα τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Στη δεύτερη περίπτωση, ιδιώτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς νομικό πρόσωπο δήμου, για τις οποίες έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ως διασφαλιστικό μέτρο. Παρότι το μέτρο αυτό έχει ήδη ληφθεί, ο οφειλέτης μπορεί πλέον να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης, το διασφαλιστικό μέτρο αίρεται. Σε περίπτωση αποτυχίας ή ακύρωσης της ρύθμισης, το νομικό πρόσωπο του δήμου διατηρεί το δικαίωμα να επανενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα μέτρα για την είσπραξη της οφειλής.