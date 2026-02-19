«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;», σημειώνει ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

«Την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα του κρατικού προϋπολογισμού, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και δικαιούχους επιστροφών φόρου ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025», τονίζει ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Στην ανακοίνωσή του με τίτλο «Η κυβέρνηση γεμίζει με "φέσια" την οικονομία», ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «κάθε ευρώ που το Δημόσιο δεν αποδίδει έγκαιρα μετατρέπεται σε αλυσιδωτή πίεση σε ολόκληρη την οικονομική δραστηριότητα», καθώς «η ρευστότητα που στερείται η αγορά, είναι το κεφάλαιο κίνησης που λείπει από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μισθοί εργαζομένων που καθυστερούν και τα επενδυτικά σχέδια που παγώνουν».

Σημειώνει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δώσει σαφείς απαντήσεις: πώς γίνεται ο προϋπολογισμός να εμφανίζει υπεραπόδοση και, ταυτόχρονα, να συσσωρεύονται οφειλές δισεκατομμυρίων;».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει ότι «η χώρα χρειάζεται ένα κράτος που τηρεί τις δεσμεύσεις του, καλύπτει έγκαιρα τις υποχρεώσεις του και στηρίζει έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα» και πως «για το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, η αποκατάσταση της ρευστότητας στην αγορά και η ταχεία εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για ένα κράτος αξιόπιστο, σύμμαχο του πολίτη και της υγιούς επιχειρηματικότητας».