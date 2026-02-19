Η διαδικασία της άμεσης αναστολής της κομματικής ιδιότητας που ακολουθείται είναι προφανώς η ορθή, ωστόσο η ταύτιση του ΠΑΣΟΚ με σκάνδαλα, παρότι είναι εκτός εξουσίας εδώ και πολλά χρόνια, δύσκολα αντιμετωπίζεται, κάτι που αποτυπώνεται και στα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων.

Στον (αρνητικό) αστερισμό των διαγραφών κινείται το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ, καθώς μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν ανασταλεί οι κομματικές ιδιότητες του Γιάννη Παναγόπουλου και της Τασούλας Χατζηδάκη και έχει διαγραφεί ο βουλευτής Λέσβου Παναγιώτης Παρασκευαϊδης.

Οι δυο πρώτοι επειδή είναι σε εκκρεμότητα ζητήματα που σχετίζονται με την δικαιοσύνη, ενώ ο τρίτος για δηλώσεις που παρέπεμπαν σε ακροδεξιό βουλευτή, άλλωστε υπάρχουν φήμες πως υπάρχει προσέγγισή του με το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η κυρία Χατζηδάκη είναι το τελευταίο κρούσμα που ταράσσει την Χαριλάου Τρικούπη καθώς φαίνεται να έχει εμπλοκή στον τρόπο που δινόντουσαν τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μιας και ήταν διευθύντρια σε αρμόδια υπηρεσία του οργανισμού. Μιλάμε επί της ουσίας για μαϊμού επιδόματα συνολικού ύψους 1,8 εκ ευρώ που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Η Χατζηδάκη διευκόλυνε το κόμμα της μέσω της παραίτησής της, ωστόσο η περίπτωσή της ήρθε να προστεθεί σε μια σειρά άλλων πράσινων στελεχών που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ελέγχονται για τις πράξεις τους. Από τα χρόνια που ήταν φοιτήτρια στην Κοζάνη εντάχθηκε στην ΠΑΣΠ, με την καταγωγή της από τον εν λόγω νομό να παίζει ρόλο στη σχέση που ανέπτυξε με την Άννα Διαμαντοπούλου. Η σχέση τους ωστόσο δεν κράτησε για πάρα πολλά χρόνια καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι διακόπηκε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας.

Γνώστες των διαδρόμων της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι η κυρία Χατζηδάκη έγινε το 2022 γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ μετά από εισήγηση της Έλενας Αναστασίου, όταν η τελευταία ήταν διευθύντρια του γραφείου του κ. Ανδρουλάκη. Κατά πολλούς δεν κρίθηκε ως επιτυχημένη στα καθήκοντά της για αυτό και καρατομήθηκε μετά τις εσωκομματικές εκλογές του 2024. Παρέμεινε αποσπασμένη από τον ΟΠΕΚΑ στο ΠΑΣΟΚ, με χρέωση στον συντονιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ Λευτέρη Καρχιμάκη.

Όπως και να έχει, η περιπέτεια της κυρίας Χατζηδάκη έχει προκαλέσει μεγάλη κατήφεια στο ΠΑΣΟΚ, δεδομένου ότι σε καθημερινή βάση ο κ. Ανδρουλάκης δεν γνωρίζει τι τον ξημερώνει με μια σειρά στελεχών του κόμματός του.

