Κεντρικό «όπλο» τα ψηφοδέλτια - Ποιοι συζητούνται.

Τα ψηφοδέλτια της ΝΔ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το βλέμμα της Πειραιώς να είναι σταθερά στραμμένο στην Κεντρική και την Βόρειο Ελλάδα. Στου νομούς όπου διαπιστώνονται σοβαρές «γαλάζιες» διαρροές. Από την Λάρισα μέχρι τον Έβρο.

Αναζητούνται βαριά ονόματα στη Θεσσαλονίκη

Με αγωνία διαπιστώνει το κυβερνών ότι ο άλλοτε κομματικός «βασιλιάς» στην Βόρειο Ελλάδα, είναι γυμνός. Με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη όπου η υπεροχή της Ν.Δ. είναι σε φθίνουσα πορεία από την περίοδο που αποφάσισε να αποχωρήσει από τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. ο Κ. Καραμανλής.

Και είναι γεγονός ότι ο πρώην πρωθυπουργός συγκρατούσε για πολλά χρόνια φυγόκεντρες κομματικές δυνάμεις. Όπως και ο πρώην Πρόεδρος της Ν.Δ. Βαγγέλης Μειμαράκης που πλέον απέχει από τον ρόλο του κομματικού «στρατηγού», εν όψει εκλογών.

Σε μία προσπάθεια ενδυνάμωσης του ψηφοδελτίου στην Α΄ και Β΄ Θεσσαλονίκης στη Ν.Δ. επεξεργάζονται διάφορα σενάρια.

Στις εισηγήσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι είναι η επιστράτευση του εξωκοινοβουλευτικού υπουργού Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη στο ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην Θεσσαλονίκη. Σημειωτέων ότι ο κ. Φλωρίδης πολιτευόταν χρόνια στο Κιλκίς με το ΠΑΣΟΚ.

Για το ψηφοδέλτιο της Ν.Δ. στην συμπρωτεύουσα προορίζεται και ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς.

Σκέψεις για αναβάθμιση του υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης

Υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη έχουν προτείνει να αναβαθμιστεί το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (κυρίως σε οικονομικούς πόρους) και να ανατεθεί στον Ευριπίδη Στυλιανίδη. Σε μία λογική ότι ο βουλευτής Ροδόπης έχει τα προσόντα και την εμπειρία να προσελκύσει το παραδοσιακό Καραμανλικό στοιχείο φτιάχνοντας αναχώματα στην επέλαση του Κ. Βελόπουλου. Στην φαρέτρα της Ν.Δ. υπάρχει πάντα και η αξιοποίηση του Δημήτρη Βενιέρη , αδελφού του Κ. Βελόπουλου ως αντίπαλο δέος δεδομένου των κλονισμένων σχέσεων που έχουν τα δύο αδέλφια. Ο Δ. Βενιέρης ήταν εξάλλου υποψήφιος με τη ΝΔ. στις εκλογές του 2023 αλλά δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στις δεύτερες κάλπες.

Που οφείλεται η φθίνουσα πορεία της Ν.Δ. στην Κεντρική και Β. Ελλάδα

Η μετωπική σύγκρουση της κυβέρνησης με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους -που έκαναν διαμαρτυρόμενοι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα - και το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βαρύνει πολύ το , ήδη, διαταραγμένο κλίμα μεταξύ κόμματος και παραδοσιακών ψηφοφόρων της Ν.Δ. Κυρίως στους αγροτικούς νομούς.

Οι εικόνες ακόμη και «γαλάζιων» αγροτοσυνδικαλιστών να πολιορκούν με τα τρακτέρ τους τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών σε Κιλκίς, Πέλλα , Λάρισα , Καρδίτσα , Κομοτηνή κλπ, κλόνισαν ακόμη και τις προσωπικές γέφυρες εμπιστοσύνης αρκετών δεξιών βουλευτών με τους ψηφοφόρους τους.

Είχε προηγηθεί η ηχηρή άρση εμπιστοσύνης προς τη σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Αντώνη Σαμαρά και Κ. Καραμανλή και κατ’ επέκταση των οπαδών τους.

Οι «γαλάζιες» διαρροές έχουν παρελθόν..

Άλλοι αποχώρησαν δυσαρεστημένοι για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, άλλοι απογοητευμένοι από την οικονομική πολιτική και άλλοι ενοχλημένοι από τους χειρισμούς σε εθνικά και κοινωνικά ζητήματα με αιχμή του δόρατος θέματα διαφθοράς και κρίσης εμπιστοσύνης. Αναμφισβήτητα οι χειρισμοί στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στην τραγωδία των Τεμπών και όσα ακολούθησαν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε μία μεγάλη μερίδα ψηφοφόρων της ΝΔ που έχουν πάρει αποστάσεις δηλώνοντας αναποφάσιστοι ή έχουν, ήδη, μετακομίσει σε άλλο δεξιότερο κόμμα.