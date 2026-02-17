Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις διαπιστώνουν εκλογική καθίζηση της Ν.Δ. κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο στην αυλή της.

«Η μόνη αγωνία που υπάρχει στην κυβέρνηση είναι τα πιθανά γαλάζια σκάνδαλα που μπορεί να προκύψουν από εδώ και πέρα». Αυτή η παραδοχή ανώτερου κυβερνητικού στελέχους φανερώνει ότι ο μεγάλος προεκλογικός εχθρός της Ν.Δ. είναι ο κακός της εαυτός.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι δημοσκοπήσεις διαπιστώνουν εκλογική καθίζηση της Ν.Δ. κάθε φορά που ξεσπάει ένα σκάνδαλο στην αυλή της.

Βάζουν τη Ν.Δ στο κάδρο για την τραγωδία στην Βιολάντα

Η αντιπολίτευση γνωρίζει την αχίλλειο πτέρνα της Ν.Δ. και δεν αφήνει καμία αποχρώσα ένδειξη να πέσει κάτω. Πρώτη η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε στον Άδωνη Γεωργιάδη για το γεγονός ότι έσπευσε να μιλήσει με καλά λόγια για την μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» από την αρχή της τραγωδίας.

Τον αποκάλεσε «ελεεινό υποκείμενο» και έκανε λόγο για κυβερνητικές ευθύνες και διάθεση συγκάλυψης. Η συνέχεια είναι γνωστή. Ο υπουργός Υγείας πέρασε χθες το κατώφλι των δικαστηρίων και υπέβαλε μήνυση εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Νέα κόντρα μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου

Μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου εναντίον του ιδιοκτήτη του εργοστασίου- από πλημμέλημα σε κακούργημα – στον χορό των κατηγοριών περί κυβερνητικής συγκάλυψης μπήκε δυναμικά και το ΠΑΣΟΚ. «Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες και για την έλλειψη μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων αλλά και γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο Άδωνης Γεωργιάδης έσπευσαν από την αρχή να αποκλείσουν τυχόν κυβερνητικές ευθύνες» δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης για να ακολουθήσει πόλεμος ανακοινώσεων με τον Π. Μαρινάκη να κάνει λόγο για «λαθροχειρία» εκ μέρους της αντιπολίτευσης. «Από την πρώτη στιγμή είπα ότι όλα θα τα διερευνήσει η δικαιοσύνη» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο παρασκήνιο η αντιπολίτευση κρατάει και ένα ερωτηματικό για τον βαθμό εμπλοκής του σημερινού υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δ. Παπαστεργίου μετά την αποκάλυψη του Dnews για τις αρχικές υπογραφές που έχει βάλει στην μελέτη ασφαλείας του εργοστασίου με την ιδιότητα του μηχανικού.

Βλέπουν «γαλάζια» εμπλοκή στην υπόθεση Παναγόπουλου

Το Μαξίμου προσπαθεί από την στιγμή που έσκασε η υπόθεση Παναγόπουλου για τα Προγράμματα κατάρτισης και την ερευνώμενη διασπάθιση 1,5 εκ ευρώ, να βαφτίσει «πράσινο» το πιθανό σκάνδαλο.

Με την αντιπολίτευση να πιέζει προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Με κύριο επιχείρημα ότι τόσο ο «πράσινος» Πρόεδρος της ΓΣΕΕ όσο και η «πράσινη» Άννα Στρατινάκη από το 2019 και μετά με την κυβέρνηση της Ν.Δ. έχουν κάνει τις όποιες συμφωνίες και τα όποια deal. Αποτέλεσμα το πολυδιαφημιζόμενο νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις να «πνιγεί» στα βαθιά νερά της έρευνας Βουρλιώτη , παρότι ψηφίστηκε στη βουλή.

Αντίδραση με καθυστέρηση και απροθυμία

Είναι χαρακτηριστικό ότι πέρασαν αρκετά 24ωρα μέχρι τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών να εκδώσουν ανακοίνωση για την διάταξη με την οποία μεταφέρθηκαν προγράμματα κατάρτισης από το ΕΣΠΑ σε εθνικούς πόρους ενώ εκ μέρους της κυβέρνησης το βάρος των εξηγήσεων ανέλαβε αποκλειστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο πρωθυπουργός απέφυγε να δώσει το παρών στη βουλή για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις για να μην μπει στο κάδρο των ευθυνών. Ενώ υπάρχουν και κυβερνητικά στελέχη που βάζουν αστερίσκο στο εάν οι σύννομες ενέργειες της κυβέρνησης είναι και ηθικές.

Μόνον ο Άδωνης Γεωργιάδης αισθάνθηκε την ανάγκη μόλις χθες να υπερασπιστεί τους υπουργούς Ν. Κεραμέως , Ν. Παπαθανάση και την πρώην Γ. Γρ . του Εργασίας Άννα Στρατινάκη. Κι αυτό επειδή είχε διατελέσει υπουργός Εργασίας για έξι μήνες πριν από την Ν. Κεραμέως.