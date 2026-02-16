Παρά το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί και τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί.

Οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 που βγαίνουν σε ηλεκτρονική δημοπρασία, συνιστούν μοναδικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής Ιστορίας - αν είναι βέβαια αυθεντικές. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται οπτικά ντοκουμέντα από τη θυσία των 200 κομμουνιστών, μια στιγμή τρομακτικής βαρβαρότητας των ναζιστικών αρχών κατοχής αλλά και απαράμιλλης αυταπάρνησης των αντιστασιακών. Οι φωτογραφίες φέρεται να ανήκαν στον Γερμανό αξιωματικό Χέρμαν Χόϊερ ο οποίος υπηρέτησε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Κατοχής.

Το χρονικό του μαρτυρίου

Η εκτέλεση των 200 την Πρωτομαγιά του 1944 ήρθε ως αντίποινα στο θάνατο του Γερμανού υποστράτηγου Φραντς Κρεχ και τριών αξιωματικών που έπεσαν σε ενέδρα του ΕΛΑΣ στους Μολάους της Λακωνία. Ωστόσο, ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι η ιστορία αρχίζει πιο πριν: «Αν θέλουμε να αφηγηθούμε την ιστορία των κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων που εκτελέστηκαν την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, αφετηρία μας δεν μπορεί να είναι η περίοδος της Κατοχής, αλλά εκείνη της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, που επιβλήθηκε από τον Ιωάννη Μεταξά με την υποστήριξη του βασιλιά. Και αυτό διότι οι 157 από τους 200 εκτελεσμένους ήταν κομμουνιστές πολιτικοί κρατούμενοι που είχαν συλληφθεί από τις αρχές ασφαλείας του δικτατορικού καθεστώτος του Ιωάννη Μεταξά την περίοδο 1936–1939 και είχαν παραδοθεί από τις ελληνικές αρχές στα γερμανικά στρατεύματα, όταν αυτά εισέβαλαν στη χώρα τον Απρίλιο του 1941. Όμως, και μετά την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους, η διοίκηση των χώρων κράτησης των κομμουνιστών παρέμεινε στα χέρια της Ελληνικής Χωροφυλακής. Με άλλα λόγια, αυτοί οι άνθρωποι ήταν πρωτίστως θύματα του αντικομμουνιστικού ελληνικού κράτους και δευτερευόντως των Γερμανών κατακτητών».

Ο Χαραλαμπίδης προσθέτει: «Εκτός από τους 157 προπολεμικούς κομμουνιστές πολιτικούς κρατουμένους (από αυτούς, τρεις ήταν αρχειομαρξιστές και τέσσερις τροτσκιστές), μεταξύ των εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944 υπήρχαν και τουλάχιστον 22 μέλη του ΕΑΜ, τα οποία είχαν συλληφθεί κατά τη διάρκεια της Κατοχής από την Ελληνική Χωροφυλακή, η οποία τα παρέδωσε στους Γερμανούς προς εκτέλεση».

Η αυθεντικότητα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Προς το παρόν, η αυθεντικότητα των φωτογραφιών δεν έχει πιστοποιηθεί από κάποιον επιστημονικό φορέα. Γενικά, τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως αρκετές φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από τους ναζί σε κατεχόμενες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, οι χώροι του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου και του σκοπευτηρίου της Καισαριανής έτσι όπως απεικονίζονται στις φωτογραφίες, αντιστοιχούν στην εικόνα που είχαν οι δύο τοποθεσίες το 1944. Τέλος, οι σκηνές που φέρεται να έχουν απαθανατιστεί είναι απολύτως συμβατές με τις μαρτυρίες για το τι συνέβη εκείνη τη μαρτυρική Πρωτομαγιά.

Ωστόσο, αυτές οι ενδείξεις δεν μπορούν να πιστοποιήσουν από μόνες τους την αυθεντικότητα των φωτογραφιών. Η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των φωτογραφιών απαιτεί από τη μια μεριά ταυτίσεις των εικονιζόμενων προσώπων με τις υπάρχουσες φωτογραφίες των εκτελεσμένων, και από την άλλη, ψηφιακές και χημικές αναλύσεις. Είναι προφανές ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί εξειδικευμένους επιστήμονες και δεν μπορεί να γίνει μέσω διαδικτύου.

Να τις αγοράσει το Δημόσιο

Η δημοσιοποίηση των φωτογραφιών προκάλεσε ένα κύμα αναρτήσεων στα social media. Στις φωτογραφίες οι αγωνιστές αντιμετωπίζουν το εκτελεστικό απόσπασμα με ψηλά τα κεφάλια και υψωμένες τις γροθιές, προκαλώντας συγκίνηση και περηφάνεια.

ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ΜέΡΑ25 και ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησαν από την κυβέρνηση να αγοραστούν οι φωτογραφίες από το Δημόσιο για να μπορέσουν να προστατευτούν και να εκτεθούν. Το ΚΚΕ θα ήθελε να εκτεθούν στο μουσείο του Δήμου Καισαριανής ενώ η Νέα Αριστερά προτείνει τη δημιουργία μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα.

Κατά το δικηγόρο Δημήτρη Σωτηρόπουλο, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να παρέμβει για να ανασταλεί ο πλειστηριασμός. «Το ΥΠΠΟ (ως δημόσια αρχή) μπορεί να υποβάλει άμεσα αίτημα κατάργησης/αναστολής του listing μέσω των καναλιών αναφοράς του eBay, τεκμηριώνοντας ότι το αντικείμενο «δείχνει/περιέχει πραγματική εκτέλεση» ή/και «προσπαθεί να αποκομίσει κέρδος από ανθρώπινη τραγωδία». Το eBay ρητά δεν επιτρέπει listings που «show… real acts of… execution…» κ.λπ. και απαγορεύει listings που επιχειρούν να κερδίσουν από ανθρώπινη τραγωδία/οδύνη», αναφέρει ο Σωτηρόπουλος.

Η σιωπή της κυβέρνησης

Παρά το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί και τις παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί. Η σιωπή αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα γιατί η Πολιτεία δεν μπορεί να επιδεικνύει αδιαφορία για τα τεκμήρια της ελληνικής Ιστορίας. Αντιθέτως, η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ήδη κινηθεί σε τρεις κατευθύνσεις:

Πρώτον, να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων για να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητά των φωτογραφιών.

Δεύτερον, πρέπει προσπαθήσει να αποτρέψει τη δημοπράτησή τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, κάποιος δημόσιος φορέας να αγοράσει τις φωτογραφίες.

Τρίτον, να διασφαλίσει ότι οι φωτογραφίες θα προφυλαχτούν και θα είναι διαθέσιμες τόσο στους ερευνητές όσο και στο κοινό.

Αυτά είναι αυτονόητα και είναι απορίας άξιο γιατί η κυβέρνηση δεν έχει ξεκινήσει να τα κάνει πράξη.