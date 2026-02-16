Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική και οι Ισραηλινοί της Larissa Data Centre, σε αναζήτηση συνεπενδυτή η More του Χάρη Καρώνη, οι Alpha Bank και Abinvest I, η Άκμων Real Estate και το Υπεράκτιο Αιολικό των ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και Motor Oil

Η Larissa Data Centre

Μια ενδιαφέρουσα παράλληλη εξέλιξη σε σχέση με το έργο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, της εταιρείας που αναπτύσσει τη νέα μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 792 MW με καύση φυσικού αερίου, έρχεται να φωτίσει τις ευρύτερες στρατηγικές επιδιώξεις των βασικών μετόχων της επένδυσης. Πρόκειται για τη σύσταση νέας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Larissa Data Centre ΑΕ, η οποία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ και αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων, κεντρικών υπολογιστικών υποδομών, λειτουργίας εφαρμογών και ευρύτερων υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής. Στους σκοπούς της περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες φιλοξενίας ΙΤ υποδομών, web hosting, αποθήκευσης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων, καθώς και η διάθεση υπολογιστικής ισχύος και σχετικού εξοπλισμού.

Πλειοψηφικός μέτοχος της Larissa Data Centre ΑΕ με ποσοστό 75% είναι η κυπριακή Orsentia Limited, ενώ το υπόλοιπο 25% κατέχει η επίσης κυπριακή Dror Limited. Η διοίκηση της εταιρείας έχει ανατεθεί σε μονομελές διοικητικό όργανο, με σύμβουλο-διαχειριστή τον Ισραηλινό Rotem Ben Horin, πρώην πρόεδρο της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, ο οποίος δραστηριοποιείται από το 2018 στο ελληνικό real estate (με συνεργασίες και εκπροσωπήσεις Ισραηλινών που έχουν τραβήξει κατά καιρούς το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον). Οι κυπριακές Orsentia Limited και Dror Limited συνδέονται με τον Nissan Caspi και την Dana Caspi, συνιδρυτές της G.P. Global Power Ltd. Ο Nissan Caspi δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στον τομέα της ενέργειας, τόσο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στην έρευνα και ανάπτυξη ενεργειακών τεχνολογιών, με εμπλοκή σε έργα αποθήκευσης υδρογόνου, τεχνολογίες μπαταριών ιόντων λιθίου και στην παραγωγή υγρών καυσίμων από φυσικό αέριο (GTLF) μέσω της OSEG Ltd. Υπενθυμίζεται ότι η Adi Caspi, κόρη του Nissan Caspi, τοποθετήθηκε πριν από μερικούς μήνες στη θέση της αντιπροέδρου της Λάρισα Θερμοηλεκτρική, εκπροσωπώντας την κυπριακή Clavenia Ltd, η οποία κατέχει το 38,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στο μετοχικό σχήμα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική συμμετέχουν επίσης η ΔΕΠΑ Εμπορίας με ποσοστό 35%, το fund EUSIF Larissa (ή SIrec Energy) με 16,5% και η Volton με 10%.

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο βασικός μέτοχος πίσω από την Clavenia Ltd είναι η κυπριακή Brithin Ltd, η οποία φέρεται να συνδέεται με τον όμιλο real estate AroundTown, συμφερόντων του Ισραηλινού επιχειρηματία Yakir Gabay, κατόχου και κυπριακής υπηκοότητας. Ωστόσο, η ελληνική θυγατρική του ομίλου, AroundTown Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, εμφανίζεται να έχει ως μέτοχο την κυπριακή Rigito Ltd, που ανήκει στον Ισραηλινό επενδυτή Meni Weitzman, εκ των ιδρυτών της εταιρείας φαρμακευτικής κάνναβης Tikun Olam Ελλάδος. Ο Yakir Gabay και ο Meni Weitzman διατηρούν πολυετή φιλική και επιχειρηματική σχέση, με κοινές επενδύσεις σε ξενοδοχειακά και real estate projects, αλλά και στον τομέα της φαρμακευτικής κάνναβης, μέσω της ισραηλινής εταιρείας Sade. Σημειώνεται ότι ο Meni Weitzman συνεργάζεται στην επένδυση της Tikun Olam Ελλάδος με τον επιχειρηματία Βασίλη Μηλιώνη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, από το 2021 έως και τα τέλη του 2024 είχε ενεργή εμπλοκή στο project της Λάρισα Θερμοηλεκτρική και, μαζί με τον Nissan Caspi, «έτρεξε» τις αδειοδοτικές διαδικασίες της μονάδας. Πέραν της σύνθετης ανθρωπογεωγραφίας, που παραμένει κρίσιμη για την κατανόηση του εγχειρήματος, η σύσταση της Larissa Data Centre ΑΕ θεωρείται ενδεικτική της πρόθεσης της ισραηλινής πλευράς να κατευθύνει μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τη μονάδα της Λάρισα Θερμοηλεκτρική σε data center ιδιοκτησίας της.

Η Λάρισα Θερμοηλεκτρική

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες για τη μονάδα ισχύος 792 MW, συνολικής επένδυσης ύψους 600 εκατ. ευρώ, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εμπορική λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2028. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενταχθεί στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης 2025-2034 του ΔΕΣΦΑ το έργο κατασκευής αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης, διαμέτρου 14 ιντσών και πίεσης 80 barg, μήκους 1,1 χιλιομέτρων, καθώς και ο σχετικός μετρητικός σταθμός. Παράλληλα, έχει ήδη κλειστεί συμφωνία με τη Mitsubishi για την προμήθεια της τουρμπίνας, με καθορισμένο slot παράδοσης. Η μονάδα θα κατασκευαστεί στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας, ενώ όσον αφορά τη διασύνδεσή της με το σύστημα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή διπλής γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 400 kV, διπλού κυκλώματος, συνολικού μήκους 56,5 χιλιομέτρων, που θα συνδεθεί με την υφιστάμενη γραμμή Αγίου Δημητρίου (Κοζάνης) – Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης Λάρισας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο εναέριων γραμμών μεταφοράς μήκους περίπου 28,3 χιλιομέτρων η καθεμία, καθώς και τη δημιουργία και λειτουργία του ΚΥΤ Λάρισας ΙΙ εντός της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, το οποίο θα συνδέεται με τον μετασχηματιστή ανύψωσης τάσης του σταθμού παραγωγής.

Σε αναζήτηση συνεπενδυτή η More του Χάρη Καρώνη

Τον σχεδιασμό για την είσοδο νέου επενδυτή στη μετοχική της σύνθεση έως το τέλος του 2028 αποκάλυψε η More.gr Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, συμφερόντων του Χάρη Καρώνη, ιδρυτή και επικεφαλής της Viva Wallet. Η πρόβλεψη αυτή περιλαμβάνεται ρητά στο κείμενο της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, με την οποία εγκρίθηκε η θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εργαζομένους. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προσέλκυση και διατήρηση στελεχών, καθώς και στη σύνδεση της απόδοσής τους με τη συνολική πορεία και ανάπτυξη της εταιρείας. Προβλέπει τη διάθεση έως 18.430 δικαιωμάτων προαίρεσης, που αντιστοιχούν σε ισάριθμες μετοχές και σε ποσοστό έως 5% του μετοχικού κεφαλαίου, με τιμή διάθεσης τα 10 ευρώ ανά μετοχή. Οι μετοχές δύνανται να προκύψουν είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είτε από ίδιες μετοχές της εταιρείας, ενώ το Διοικητικό Συμβούλιο θα καθορίσει τους δικαιούχους και τους ειδικότερους όρους συμμετοχής.

Κεντρικό στοιχείο του προγράμματος αποτελεί η ρητή στόχευση για την είσοδο νέου επενδυτή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, με αποτίμηση της εταιρείας που θα ανέρχεται τουλάχιστον στα 60 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η είσοδος του επενδυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω αγοράς υφιστάμενων μετοχών είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είτε με συνδυασμό των δύο, ενώ η επίτευξη της συγκεκριμένης αποτίμησης δύναται να λάβει χώρα είτε κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής είτε μεταγενέστερα, στο πλαίσιο της ίδιας ή συναφούς επενδυτικής συμφωνίας, μέσω μηχανισμών αναπροσαρμογής βάσει της οικονομικής απόδοσης και της πορείας της εταιρείας. Με βάση τους όρους του προγράμματος, το συνολικό κόστος για την άσκηση του συνόλου των 18.430 δικαιωμάτων ανέρχεται σε 184.300 ευρώ. Εφόσον όμως επιτευχθεί ο στόχος αποτίμησης των 60 εκατ. ευρώ, το ποσοστό του 5% αντιστοιχεί σε αξία περίπου 3 εκατ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει τη θεωρητική αξία κάθε μετοχής στα επίπεδα των 163 ευρώ και καταδεικνύει το σημαντικό δυνητικό όφελος για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι σε περίπτωση επίτευξης του επενδυτικού στόχου πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2028, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εγκρίνει την επιτάχυνση της ωρίμανσης δικαιωμάτων που δεν έχουν ακόμη καταστεί ασκήσιμα. Παράλληλα, σε κάθε ενδιάμεση αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ο αριθμός των δικαιωμάτων και των αντίστοιχων μετοχών θα αναπροσαρμόζεται αυτοδικαίως, ώστε να αντιστοιχεί διαρκώς στο 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Τα δικαιώματα προαίρεσης είναι προσωπικά, μη μεταβιβάσιμα και μη εκχωρήσιμα, ενώ οι μετοχές που θα αποκτηθούν μετά την άσκησή τους θα πωληθούν υποχρεωτικά σε υφιστάμενους μετόχους ή και σε νέους επενδυτές που θα υποδειχθούν από την εταιρεία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του προγράμματος.

Η Άκμων Real Estate

Στη σύσταση νέας εταιρείας που θα δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate προχώρησε ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Εξάρχου. Πρόκειται για την Άκμων Real Estate Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, η οποία συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ. Μοναδικός μέτοχος της Άκμων Real Estate είναι ο ίδιος ο Αλέξανδρος Εξάρχου, ο οποίος κατέχει το 100% των μετοχών και ανέλαβε ταυτόχρονα τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου.Βασικός σκοπός της Άκμων Real Estate είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Ωστόσο, το αντικείμενό της εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς ακινήτων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται αγοραπωλησίες κατοικιών, οικοπέδων και μη οικιστικών ακινήτων, διαχείριση ακίνητης περιουσίας για λογαριασμό τρίτων, καθώς και υπηρεσίες εκτίμησης και είσπραξης μισθωμάτων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί στον τουριστικό τομέα, μέσω λειτουργίας ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, καταλυμάτων βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, αλλά και πιο εξειδικευμένων χρήσεων, όπως camping και εγκαταστάσεις για τροχόσπιτα. Στους καταστατικούς σκοπούς περιλαμβάνονται επίσης κατασκευαστικές δραστηριότητες, τόσο για οικιστικά όσο και για μη οικιστικά κτίρια, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία μπορεί να αναπτύξει ολοκληρωμένα projects που θα καλύπτουν από την απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων έως τη διαχείριση και εκμετάλλευσή τους.

Η Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως

Πρόοδο στην προώθηση του πρώτου Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου (ΥΑΠ) που σχεδιάζεται στην Ελλάδα σηματοδοτεί η απόφαση της Motor Oil Renewable Energy (MORE) για την έκδοση εγγυητικής επιστολής από την Εθνική Τράπεζα ύψους 2,92 εκατ. ευρώ υπέρ της εταιρείας Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, με δικαιούχο την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων ΑΕ (ΕΔΕΥΕΠ). Στην Αιολική Προβατά Τραϊανουπόλεως ΑΕ συμμετέχουν ισότιμα, με ποσοστό 50% έκαστη, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και η Motor Oil μέσω της MORE. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα ανάπτυξης πιλοτικού Υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου ισχύος 400 MW στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αλεξανδρούπολης και βόρεια της Σαμοθράκης. Το έργο χαρακτηρίζεται ορόσημο για την ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς θα είναι το πρώτο υπεράκτιο αιολικό πάρκο στη χώρα, με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας. Η υλοποίησή του αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην επιτυχία του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, στο πλαίσιο του οποίου η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την εγκατάσταση τουλάχιστον 2 GW υπεράκτιας αιολικής ισχύος έως το 2030, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (NECP).Η ΕΔΕΥΕΠ έχει διοριστεί από το 2022, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, ως η αρμόδια αρχή για τη διαχείριση των δικαιωμάτων που αφορούν την έρευνα και τον προσδιορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, καθώς και για την εκχώρηση ερευνητικών δικαιωμάτων σε τρίτους εντός αυτών των περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, η έκδοση της εγγυητικής επιστολής πραγματοποιήθηκε υπέρ της ΕΔΕΥΕΠ, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ωρίμανση του εμβληματικού έργου.

Η Ireon Realty II

Την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Ireon Realty II Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρική του ομίλου Motor Oil, ανεβάζοντας πλέον το συνολικό μετοχικό της κεφάλαιο στα 15 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο κλάδο του real estate, με σκοπό την αγορά, πώληση και εκμετάλλευση ακινήτων κάθε είδους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και την απόκτηση ακινήτων για την ανέγερση οικιστικών, επαγγελματικών, εμπορικών, αποθηκευτικών και ξενοδοχειακών μονάδων, είτε προς μεταπώληση είτε προς μακροχρόνια εκμετάλλευση. Παράλληλα, στους σκοπούς της περιλαμβάνονται η κατασκευή, μετασκευή και αναμόρφωση ακινήτων, η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τρίτους, καθώς και η εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, μεθόδων και σχεδίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της.

Η Alpha Bank και η Abinvest I

Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Abinvest I Μονοπρόσωπη ΑΕ, θυγατρικής της Alpha Bank, στην οποία έχει μεταβιβαστεί το εμβληματικό ακίνητο του Μινιόν. Η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στα 152 εκατ. ευρώ. Η Abinvest I απέκτησε προ εβδομάδων από την Dimand το 100% της Alkanor MAE, ιδιοκτήτριας εταιρείας του ακινήτου του Μινιόν, έναντι τιμήματος περίπου 36,7 εκατ. ευρώ. Το ποσό προσδιορίστηκε με βάση τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Η Alkanor MAE είναι ιδιοκτήτρια ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων, που περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους και γραφεία, συνολικής επιφάνειας περίπου 13.787 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου και Σατωβριάνδου. Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED βαθμίδας Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης βιώσιμων κτιρίων του αμερικανικού φορέα USGBC, γεγονός που το κατατάσσει μεταξύ των πλέον σύγχρονων και ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων της πρωτεύουσας.

Πατησίων 11

Σε δημόσια πλειοδοτική δημοπρασία για τη μακροχρόνια εκμίσθωση ακινήτου συνολικής επιφάνειας 2.180,44 τ.μ. στο κέντρο της Αθήνας προχωρά η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΑΔΠΠΑ). Πρόκειται για ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Πατησίων 11, Σατωβριάνδου 1-3 και Δώρου, στην περιοχή της Ομόνοιας, και ανήκει στην κληρονομιά Σαρίπολου του ΕΚΠΑ. Το ακίνητο, επαγγελματικής χρήσης, αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο, ημιώροφο και πρώτο όροφο, ενώ περιλαμβάνει εννέα καταστήματα, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν υπόγειο και πατάρι. Η εκμίσθωση θα πραγματοποιηθεί με ανακαίνιση και ουσιώδη ανακατασκευή μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 50 ετών, με σκοπό τη λειτουργία καταστημάτων και γραφείων. Το ελάχιστο ύψος επένδυσης για τις απαιτούμενες εργασίες έχει οριστεί στα 4 εκατ. ευρώ, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης των έργων δεν θα υπερβαίνει τους 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα θα ξεκινά από το πέρας της ανακαίνισης, με ελάχιστο ποσό τα 11.000 ευρώ ετησίως για τα πρώτα 40 έτη και αναπροσαρμογή βάσει του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Προβλέπεται επίσης περίοδος χάριτος έως 36 μηνών για την καταβολή μισθωμάτων, με εξαίρεση ένα συμβολικό ποσό 2.000 ευρώ ετησίως. Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Μαρτίου 2025, ενώ οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΔΠΠΑ.