Σε φάση υλοποίησης περνά η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου, ένα από τα μεγαλύτερα αστικά έργα της Αττικής, συνολικού ύψους 320 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού της Περιφέρειας Αττικής ανέδειξε προσωρινό ανάδοχο την ένωση εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΑΕ, ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, Ηλιοχώρα Α.Ε. και ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο».

Το σχήμα των τεσσάρων εταιρειών κατέθεσε οικονομική προσφορά ύψους 241,5 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, προσφέροντας έκπτωση 5,50% επί του προϋπολογισμού. Ο καθαρός προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τα 255 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ το συνολικό κόστος διαμορφώνεται κοντά στα 320 εκατ. ευρώ.

Η Περιφερειακή Επιτροπή, με απόφαση κατά πλειοψηφία, ενέκρινε το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και έδωσε εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμβασιοποίηση του έργου.

Η σύμβαση αφορά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του έργου «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», το οποίο εκτείνεται σε περισσότερα από 741 στρέμματα παραθαλάσσιας έκτασης. Στόχος είναι η μετατροπή της περιοχής σε έναν νέο πνεύμονα πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού για την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Το πάρκο, που φέρει την ονομασία «ΑΕΝΑΟΝ», έχει σχεδιαστεί με όρους βιωσιμότητας, υψηλής αισθητικής και καθολικής προσβασιμότητας και φιλοδοξεί να αναβαθμίσει συνολικά το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Θα είναι ανοιχτό και δωρεάν για το κοινό, με το πράσινο να καλύπτει περίπου το 75% της συνολικής του επιφάνειας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα φυτευτούν περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 185.000 θάμνοι σε έκταση 343 στρεμμάτων. Το υπόλοιπο 25% του πάρκου θα φιλοξενεί ήπιες πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, κοινωνικές εκδηλώσεις, ποδηλατόδρομους, χώρους άθλησης και εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη περιορισμένων, ήπιων εμπορικών χρήσεων. Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στην ανάδειξη της Αττικής ως σύγχρονου και βιώσιμου μητροπολιτικού κέντρου.