Η Folli Follie, η προσφορά της Bank of America, η Fais Group και το Factory Outlet Πειραιά, το έργο της ΤΕΡΝΑ στην Αμφιλοχία, το ελληνικό οικοσύστημα 5G και τι αλλάζει στο «Regulatory Sandbox» της Τράπεζας της Ελλάδος

Σε κρίσιμη καμπή η Folli Follie

Η πολύκροτη υπόθεση της Folli Follie έχει επιστρέψει πολλαπλώς στο προσκήνιο, καθώς στις 24 Οκτωβρίου αναμένεται να εκκινήσει μετά από αρκετές αναβολές στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας η δίκη, η οποία ίσως ανοίξει έναν νέο κύκλο αποκαλύψεων γύρω από τα κακώς κείμενα της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Οι προσδοκίες είναι μοιρασμένες: άλλοι εκτιμούν πως η διαδικασία θα φωτίσει πτυχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν στο σκοτάδι, ενώ άλλοι δηλώνουν απαισιόδοξοι, θεωρώντας ότι τα περισσότερα έχουν ήδη ειπωθεί. Ωστόσο, οι μικρομέτοχοι της εταιρείας εμφανίζονται αποφασισμένοι να δώσουν δυναμικό παρών στη δικαστική αίθουσα, με στόχο όχι μόνο τη δικαίωση αλλά κυρίως την αποζημίωση μέσω της αποδέσμευσης των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Folli Follie. Πιστεύουν ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, σε κάποια φάση, θα αποφανθεί υπέρ της αποδέσμευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή ενός μέρους των χαμένων κεφαλαίων τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η προσωρινή διοίκηση της εταιρείας, η οποία εκπροσωπεί τους ομολογιούχους πιστωτές – εκείνους που, μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου, συνέβαλαν αποφασιστικά στη διατήρηση της Folli Follie στη ζωή. Όμως, η ενότητα εντός της Folli Follie φαίνεται να δοκιμάζεται. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ορισμένοι εκ των πιστωτών έχουν αρχίσει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους προς τη διοίκηση, εκφράζοντας έντονη δυσφορία για τις αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις που αφορούν την αποδέσμευση και αξιοποίηση της εταιρικής περιουσίας.

Η κόπωση των ομολογιούχων

Οι ομολογιούχοι στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους προς τα assets που διαχειρίζεται η FF OpsCo, η εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια προκειμένου να «τρέξει» τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Folli Follie στην Ελλάδα. Όμως, ακόμη και εκεί επικρατεί διχογνωμία για το πώς πρέπει να αξιοποιηθούν τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία. Η ένταση κορυφώθηκε μετά την παραίτηση του Daniels Malte, εκπροσώπου των ομολογιούχων, από το τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο της FF OpsCo, όπου συμμετέχουν επίσης ο Γιώργος Σάμιος και ο Θέμης Καλαποθαράκος. Η αποχώρησή του ερμηνεύεται ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αλλά και για το γεγονός ότι η διοίκηση δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει συμφωνίες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του ομίλου. Στη βάση αυτή, η επιβίωση της Folli Follie κρέμεται σε μια κλωστή, καθώς η προσωρινή διοίκηση έχει φθάσει στα όρια των φυσικών αντοχών της και αφετέρου διότι οι προσφορές που έχουν δοθεί για τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, είναι πολύ χαμηλότερες της πραγματικής τους αξίας, κάτι που προκαλεί τις αντιδράσεις των ομολογιούχων. Οι πιο πρόσφατες προσφορές για assets της Folli Follie προήλθαν από την Bank of America και από τον Σάμι Φάις.

Η προσφορά της Bank of America

Η Bank of America υπέβαλε ενδεικτική πρόταση για πακέτο ενδιάμεσης χρηματοδότησης ύψους 15 εκατ. ευρώ, με στόχο την κάλυψη των άμεσων υποχρεώσεων της εταιρείας και την εφαρμογή του σχεδίου εξυγίανσης. Η πρόταση προέβλεπε δύο δόσεις: η πρώτη, 11 εκατ. ευρώ, για την εξόφληση της οφειλής προς την Eurobank Leasing για το ακίνητο του Factory Outlet Πειραιά, καθώς και για λειτουργικά έξοδα, φόρους και αποζημιώσεις. Η δεύτερη δόση, 4 εκατ. ευρώ, θα κάλυπτε ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Παράλληλα, η συμφωνία προέβλεπε αναδιάρθρωση του ομολόγου των 60 εκατ. ευρώ, με 75% να αναλαμβάνει η BofA και 25% να παραμένει στους πιστωτές, υπό μορφή τίτλων πληρωτέων μόνο σε είδος, ώστε να διασφαλιστεί η ρευστότητα της εταιρείας. Η χρηματοδότηση θα είχε προνομιακή εξασφάλιση επί του Factory Outlet Πειραιά, ενέχυρα σε θυγατρικές όπως οι LuxCo και European AssetCo, καθώς και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών. Το επιτόκιο θα ήταν στο 15% ! Η διάρκεια τοποθετούνταν στους 24 μήνες, με δυνατότητα πρόωρης λήξης σε περίπτωση πώλησης του ακινήτου. Τα έσοδα από πωλήσεις άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως η Μαρίνα Μυτιλήνης, θα χρησιμοποιούνταν πρωτίστως για την πλήρη εξόφληση της BofA, προτού υπάρξει οποιαδήποτε αποπληρωμή του νέου ομολόγου. Παρά το γεγονός ότι η συμφωνία προσέφερε διέξοδο, η προθεσμία υπογραφής της εντολής και της συμφωνίας αποκλειστικότητας με τη BofA, που είχε οριστεί για τις 4 Οκτωβρίου 2025, παρήλθε άκαρπη, καθώς οι πιστωτές δεν συναίνεσαν.

Ο Όμιλος Φάις

Εκτός από την πρόταση της Bank of America, πρότασή υποβλήθηκε και από τον Σάμι Φάις, ιδρυτή του ομίλου Fais Group. Ο επιχειρηματίας κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Factory Outlet έναντι 10 εκατ. ευρώ, προσφέροντας άμεση καταβολή του ποσού σε μετρητά και πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Παράλληλα, δεσμευόταν να αναλάβει τις μισθωτικές υποχρεώσεις προς την Eurobank (ύψους 6 εκατ. ευρώ) και το νέο συμβόλαιο μίσθωσης με το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών.
Ωστόσο, και αυτή η πρόταση δεν προχώρησε, καθώς η προθεσμία αποδοχής της έληξε άπρακτη στις αρχές Οκτωβρίου.

Η έκθεση της Danos

Σύμφωνα με πληροφορίες η εταιρεία κτηματομεσιτείας, διαχείρισης και εκτιμήσεων ακινήτων Danos, έχει πρόσφατα προχωρήσει σε αποτίμηση του Factory Outlet Πειραιά και έχει ήδη υποβάλει σχετική πρόταση στον CEO της Folli Follie Γιώργο Σάμιο για τη δομή προώθησης μιας δυνητικής πώλησης του εν λόγω ακινήτου. Η πλευρά δε των ομολογιούχων φέρεται να προσέγγισε προ ημερών τον Γιάννη Παρασκευόπουλο, Γενικό Διευθυντή της Danos, για την περαιτέρω προώθηση της πώλησης του ακινήτου του Factory Outlet στον Πειραιά, χωρίς να είναι γνωστή η έκβαση των συζητήσεων.

Η ΤΕΡΝΑ και η κοινοπραξία ΒΙΕΡ και ΕΡΓΟΤΕΜ

Οι ΒΙΕΡ ΑΤΕ και ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ, προχώρησαν στη σύσταση της κοινοπραξίας ΒΙΕΡ ΑΤΕ - ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ Κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν με ποσοστά 45% και 55% αντίστοιχα. Η κοινοπραξία έχει ειδικό σκοπό, επικεντρωμένο σε κατασκευές ενεργειακών έργων και μεταλλικών κατασκευών. Στόχος της συνεργασίας είναι η κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών επενδύσεων για το έργο αντλησιοταμίευσης «Άγιος Γεώργιος και Πύργος» στην Αμφιλοχία, συνολικής ισχύος 680 MW. Το έργο αποτελεί μέρος του μεγάλου σχεδίου για τον αντλησιοταμιευτικό σταθμό αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αμφιλοχία, που έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Αντλησιοταμίευση Ι Μον. ΑΕ, με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ ΑΕ.

Η Ελληνικό Μετρό

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προχώρησε η Ελληνικό Μετρό με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, η οποία ελήφθη προ ημερών. Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13,08 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 445.497 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ η καθεμία. Μετά την αύξηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 7,38 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 251.471.866 μετοχές της ίδιας ονομαστικής αξίας.

Το οικοσύστημα του 5G

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, με τις οποίες διαμορφώνεται το νέο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες, με στόχο την ανάπτυξη πιλοτικών υποδομών και εφαρμογών 5G στη χώρα. Η πρώτη απόφαση καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα μπορούν να αιτούνται τη χρήση τμημάτων ραδιοφάσματος για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Η χρήση των ζωνών 3400–3410 MHz, 24,25–24,45 GHz, 733–736 MHz και 788–791 MHz προβλέπεται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, χωρίς δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνοδευόμενη από τεχνική τεκμηρίωση και περιγραφή του έργου, ενώ μετά την έγκριση η χρήση καταχωρίζεται στο Εθνικό Μητρώο Ραδιοσυχνοτήτων. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής, με δικαίωμα εισήγησης για ανάκληση σε περίπτωση παραβάσεων ή επιζήμιων παρεμβολών. Η δεύτερη απόφαση αφορά στην παραχώρηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί από τη Συμμετοχές 5G ΑΕ, στο πλαίσιο συνεργασίας με το επενδυτικό Ταμείο Φαιστός. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παραχωρήσεις είναι προσωρινές, έως δώδεκα μηνών, και αφορούν τις ίδιες ζώνες φάσματος, αποκλειστικά για δοκιμαστικούς σκοπούς. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες υποβάλλουν αίτηση μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ η ΕΕΤΤ έχει την ευθύνη εποπτείας και τήρησης των όρων χρήσης. Τα δικαιώματα είναι μη μεταβιβάσιμα και μπορούν να ανακληθούν για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή εθνικής ασφάλειας. Και οι δύο αποφάσεις εντάσσονται στη στρατηγική του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας γύρω από το 5G, προωθώντας τη συνεργασία του δημοσίου με τον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα

Το Regulatory Sandbox της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε το πλαίσιο λειτουργίας του Regulatory Sandbox, του «Προστατευμένου Κανονιστικού Περιβάλλοντος» που λειτουργεί υπό την εποπτεία της και προσφέρει σε επιχειρήσεις, κυρίως του χρηματοοικονομικού τομέα, τη δυνατότητα να δοκιμάζουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε πραγματικές συνθήκες, με ασφάλεια και θεσμική καθοδήγηση. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας της Ελλάδος ενέκρινε νέα απόφαση, η οποία αντικαθιστά το προηγούμενο πλαίσιο του 2021, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της κυβερνοανθεκτικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διασφαλίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και τη σωστή λειτουργία του συστήματος. Το ανανεωμένο Regulatory Sandbox παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους σε ελεγχόμενο περιβάλλον, υπό τη στενή εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η σχετική απόφαση καθορίζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τα στάδια της διαδικασίας και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων. Οι εταιρείες που συμμετέχουν οφείλουν να παρουσιάζουν καινοτόμες ή διαφοροποιημένες λύσεις σχετικές με τις αρμοδιότητες της Τράπεζας, οι οποίες να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή στη λειτουργία του συστήματος, ενώ πρέπει να διαθέτουν επαρκείς πόρους και ώριμο επίπεδο ανάπτυξης. Το νέο πλαίσιο προβλέπει πέντε στάδια συμμετοχής: αίτησης, εποπτικής ανάλυσης, προετοιμασίας δοκιμής, δοκιμής και εξόδου. Κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις λαμβάνουν καθοδήγηση και ανατροφοδότηση από την Τράπεζα, χωρίς ωστόσο αυτό να συνιστά έγκριση ή πιστοποίηση των προϊόντων τους. Η διάρκεια των δοκιμών ορίζεται σε έξι μήνες, με δυνατότητα παράτασης έως δώδεκα, ενώ μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογεί τα αποτελέσματα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και καινοτόμου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Market Maven προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.

