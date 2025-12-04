Προβλήματα παρατηρούνται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία σε πολλές περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου αλλά και της Ζακύνθου.

Ήδη μηνύματα 112 έχει στείλει η Πολιτική Προστασία σε ανατολική Μάνη και στο Δήμο Ευρώτα, στη Λακωνία καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Η κακοκαιρία Byron θα σαρώσει τη χώρα με βροχές, καταιγίδες, χαλάζι ενώ υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Γύθειο και Ζάκυνθος έχουν πληγεί ήδη από την κακοκαιρία ενώ τι επόμενες ώρες πολλές περιοχές είναι SOS - σε κόκκινο συναγερμό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depe9zp58ke9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Προβλήματα στη Ζάκυνθο

Προβλήματα έχει προκαλέσει στις Αλυκές η έντονη βροχόπτωση από νωρίς το πρωί στη Ζάκυνθο, καθώς οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και οι αρχές συστήνουν οι πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα τις επόμενες ώρες αναμένεται η ένταση της βροχής να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα προκαλώντας ακόμα περισσότερα προβλήματα.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά που αντιμετωπίστηκε άμεσα.

Γύθειο

Δύσκολες ώρες περνούν ήδη χωριά στο Γύθειο, όπου το μεσημέρι της Πέμπτης εστάλη μήνυμα από το 112 λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας.

{https://www.facebook.com/reel/832183773066712}

Σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα έχουν καλυφθεί από μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν την κατάσταση ως «βιβλική καταστροφή».

{https://www.facebook.com/watch/?v=2739956899694620}

Όπως φαίνεται κι από τις εικόνες που κυκλοφορούν, μέσα σε λίγες ώρες ολόκληροι οικισμοί βυθίστηκαν στη λάσπη.

Τα νερά έχουν πλημμυρίσει ισόγεια σπιτιών μέχρι την οροφή, έχουν καταστρέψει καλλιέργειες κι έχουν παρασύρει ζώα, οχήματα και αγροτικά μηχανήματα.

{https://www.facebook.com/nikos.grafakos.3/posts/pfbid02LT8t7yMjet7fKUtorSd4nox8EVhcuJdwvJESjLURgtfrF65WkuWFJfTFdYU5MRhl}

{https://www.facebook.com/reel/1573561137133071}

Υποχώρησε δρόμο στο Ηράκλειο Κρήτης

Προβλήματα παρουσιάζουν οι δρόμοι στο Ηράκλειο Κρήτης λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης.

Συγκεκριμένα, δρόμος στην πόλη του Ηρακλείου υποχώρησε, με αποτέλεσμα ο «κρατήρας» που δημιουργήθηκε να καταπιεί ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Ευτυχώς δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής είναι αναστατωμένοι από το περιστατικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-depeb5byvj5t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Μηνύματα από το 112

Μήνυμα από το 112 δέχτηκαν οι πολίτες σε Ανατολική Μάνη και Λακωνία. Στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη πριν λίγη ώρας στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης.

Πρόκειται για την πρώτη προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τριήμερης επιφυλακής για την κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με το σχετικό μήνυμα, «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας», οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/1996528593740923208?s=20}

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, ενώ τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Λακωνία

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο λόγω της κακοκαιρίας, αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

{https://x.com/112Greece/status/1996533615107400076?s=20}

Ήχησε το 112 και στην Πιερία, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει την περιοχή από σήμερα το μεσημέρι έως το πρωί του Σαββάτου.

Από τις μεσημβρινές ώρες σήμερα 04-12-2025 έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 06-12-2025 λόγω κατά διαστήματα έντονων καιρικών φαινομένων στην Πιερία, εφιστούμε την προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/1996546101902549461?s=20}

Ιεράπετρα: Κατολισθήσεις, ζημιές και διακοπή κυκλοφορίας

Έντονες βροχοπτώσεις πλήττουν τις τελευταίες ώρες και την Κρήτη, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στις υποδομές κυρίως στις πυρόπληκτες περιοχές της Ιεράπετρας.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από τα Φέρμα όπου ο δρόμος έξω απο το χωριό, ακριβώς στη διασταύρωση για πάνω Φέρμα, μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο, παρασύροντας ό,τι βρήκε στο πέρασμά του. Από φερτά υλικά και μεγάλες ποσότητες χωμάτων αποκλείοντας την πρόσβαση, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος, Μ. Φραγκούλης.

Σοβαρές ζημιές όμως προκλήθηκαν και στον δρόμο Μύρτος – Τέρτσα. Σε ανακοίνωση του Δήμου Βιάννου επισημαίνεται: «Λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πολλών καταπτώσεων, ο δρόμος από τα Τέρτσα προς Μύρτος και μέχρι τα όρια του Δήμου Βιάννου θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεοτέρας για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών. Μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης που απαιτείται και την παράδοση του δρόμου προς χρήση τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση».

Σημειώνεται ότι το νηπιαγωγείο και το λύκειο Κουτσουρά δεν θα λειτουργήσουν αύριο για την ασφάλεια μαθητών κι εκπαιδευτικών, σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Cretalive ο Δήμαρχος Ιεράπετρας. Σύμφωνα, πάντως, με μαρτυρίες κατοίκων, στα σχολεία σήμερα επικράτησε μεγάλη αναστάτωση και δεν υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία τους που έγινε μετ’ εμποδίων.

{https://www.youtube.com/shorts/3phOw06SqII}