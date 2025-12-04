Ξεκίνησαν τα πρώτα 112: Σε επιφυλακή 9 περιοχές για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μήνυμα από το 112 δέχτηκαν οι πολίτες σε Ανατολική Μάνη και Λακωνία. Στο μήνυμά της η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Μήνυμα μέσω του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων εστάλη πριν λίγη ώρας στους κατοίκους της Ανατολικής Μάνης.

Πρόκειται για την πρώτη προειδοποίηση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της τριήμερης επιφυλακής για την κακοκαιρία Byron.

Σύμφωνα με το σχετικό μήνυμα, «λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας», οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

{https://x.com/112Greece/status/1996528593740923208?s=20}

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (04-12-2025) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (06-12-2025) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια, ενώ τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Λακωνία

Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο λόγω της κακοκαιρίας, αυτή τη φορά στους κατοίκους του δήμου Ευρώτα, στη Λακωνία.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων στην Δημοτική Ενότητα Ευρώτα της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

https://x.com/112Greece/status/1996533615107400076?s=20}