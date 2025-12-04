H Σκάρλετ Γιόχανσον βρίσκεται σε συζητήσεις για να παίξει στο Batman II με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Περιζήτητη η Σκάρλετ Γιόχανσον. Μετά την ένταξή της στη νέα ταινία Εξορκιστής, μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να συμμετέχει στο καστ του The Batman Part II, ως συμπρωταγωνίστρια του Ρόμπερτ Πάτινσον.

Η ταινία των DC Studios, σε σκηνοθεσία Ματ Ριβς, αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα την άνοιξη του 2026 για να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Οκτώβριο του 2027 από την Warner Bros.

Θυμίζουμε ότι το The Batman έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους τον Μάρτιο του 2022 και απέφερε έσοδα 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ο Ριβς και ο συν-σεναριογράφος Μάτσον Τόμλιν ολοκλήρωσαν το σενάριο για τη πολυαναμενόμενη συνέχεια τον περασμένο Ιούνιο.

Πάντως, η Catwoman της Ζόι Κράβιτς δεν αναμένεται να επιστρέψει στην ταινία, σύμφωνα με πηγές κοντά στην παραγωγή.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι, αλλά είμαι τόσο απίστευτα ενθουσιασμένος. Είμαι πολύ περήφανος για το σενάριο που γράψαμε εγώ και ο Μάτσον», είχε δηλώσει ο Ριβς στο Variety στα Emmys τον περασμένο Σεπτέμβριο και είχε αποκαλύψει ότι το σενάριο της συνέχειας βρισκόταν σε μια μυστική θήκη που κυριολεκτικά έχει λουκέτο με κωδικό.

Ομοίως, οι λεπτομέρειες για τον πιθανό ρόλο του Γιόχανσον δεν έχουν αποκαλυφθεί. Αν πέσουν οι υπογραφές, θα είναι ακόμα μια κίνηση από την ηθοποιό που δείχνει να αλλάζει στρατόπεδο και να μετακινείται από το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (του οποίου είναι ιδρυτικό μέλος ως Νατάσα Ρομάνοφ, αλλιώς Black Widow) σε αυτό της DC.

Η πρεμιέρα της δεύτερης ταινίας The Batman, αναμένεται στις αίθουσες την 1η Οκτωβρίου 2027.