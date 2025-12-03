Το να φτιάξεις μια ταινία Terminator στην εποχή του ΑΙ, σίγουρα φαίνεται πιο δύσκολο από ό,τι το 1984.

Οι πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές για την επόμενη κίνηση του Τζέιμς Κάμερον μιλούν για επιστροφή σε έναν από τους πρώτους κινηματογραφικούς του κόσμους.

Λίγο πριν την πρεμιέρα του Avatar: Fire and Ash, ο Κάμερον φέρεται να εστιάζει αλλού το ενδιαφέρον του. Οι λεπτομέρειες παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικές, ωστόσο όλα τα σημάδια δείχνουν πιθανή αναβίωση μιας κινηματογραφικής σειράς που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Ο Κάμερον επιβεβαίωσε ότι αναπτύσσει ιδέες για μια νέα ταινία Terminator μετά την κυκλοφορία του Avatar: Fire and Ash. «Έχω μια στοίβα σημειώσεων τόσο χοντρή [δείχνοντας με τα δάχτυλά του], με την οποία ξεκινάω όλα μου τα σενάρια, για το τι θέλω να κάνω με μια νέα ταινία Terminator», είπε στο Gizmodo. «Θα αφοσιωθώ σε αυτό ως συγγραφέας».



Εξήγησε ακόμα ότι θα αρχίσει να γράφει αφού ολοκληρωθεί η καμπάνια μάρκετινγκ για το Avatar: Fire and Ash. «Θα έχω λίγο χρόνο να γράψω και να σκεφτώ τα επόμενα πρότζεκτ μου και τη σειρά με την οποία θα τα κάνω και ούτω καθεξής, μόλις τελειώσουμε με το μάρκετινγκ σε έναν μήνα περίπου».

Παρά το ενδιαφέρον του, ο Κάμερον αναγνώρισε τις προκλήσεις λόγω του ΑΙ και των τεχνολογικών εξελίξεων στον πραγματικό κόσμο. «Η επιστημονική φαντασία μάς έφτασε και στην πραγματικότητα μας κατακλύζει αυτή τη στιγμή», εξήγησε. «Ζούμε σε έναν κόσμο επιστημονικής φαντασίας και κυριολεκτικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που στο παρελθόν υπήρχαν μόνο σε βιβλία και ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Τώρα το ζούμε πραγματικά», συμπλήρωσε.



Μάλιστα, αναφέρθηκε στη δυσκολία πρόβλεψης του μέλλοντος εν μέσω τέτοιων ραγδαίων εξελίξεων. «Δεν θα είμαι ποτέ τόσο προφητικός όσο ήμουν το 1984 για να το φανταστώ, γιατί δεν νομίζω ότι κανείς ξέρει τι θα συμβαίνει σε ένα ή δύο χρόνια από τώρα», είπε ο Κάμερον. «Αλλά τουλάχιστον θέλω να προστατευτώ για το μέλλον, έχοντας μερικά χρόνια εμπειρίας.»

Ο Κάμερον αναφέθηκε επίσης και σε άλλα πρότζεκτ που βρίσκονται υπό εξέταση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να γράψει και να σκηνοθετήσει μια διασκευή του μυθιστορήματος του Τσαρλς Πελεγκρίνο, Ghost of Hiroshima, που επικεντρώνεται σε έναν Ιάπωνα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος επέζησε από δύο ατομικές βομβιστικές επιθέσεις και μιας διασκευής του βιβλίου The Devils. Εκκρεμούν επίσης δύο επιπλέον συνέχειες του Avatar που αναμένεται το 2029 και το 2031 αντίστοιχα.



Το Avatar: Fire and Ash κυκλοφορεί στις αμερικανικές αίθουσες στις 19 Δεκεμβρίου.