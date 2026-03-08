Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να αναγνωρίζει τα εισερχόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και να τα αναχαιτίζει, προσφέροντας μία οικονομική λύση.

Τα χαμηλού κόστους ουκρανικά συστήματα αντι-drone Merops σχεδιάζουν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, με στόχο την αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου Shahed που χρησιμοποιεί το Ιράν στον πόλεμο.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, ο στρατός των ΗΠΑ προχωρά στην εγκατάσταση του συστήματος Merops στην περιοχή, ενός συστήματος που έχει ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικό στην Ουκρανία, όπου έχει καταρρίψει πάνω από 1.000 ρωσικά drones Shahed — τον ίδιο τύπο μη επανδρωμένων αεροσκαφών που αξιοποιεί και η Τεχεράνη.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι το σύστημα αναμένεται να μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα μπορεί να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία μέσα σε λίγες ημέρες από την άφιξή του.

Η αποστολή του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς το Ιράν έχει εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις με φθηνά drones εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων τους, μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Epic Fury» από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το κόστος των ιρανικών drones Shahed υπολογίζεται περίπου μεταξύ 20.000 και 50.000 δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Το σύστημα Merops όμως είναι ακόμη πιο οικονομικό, καθώς η τιμή του δεν ξεπερνά περίπου τα 15.000 δολάρια. Αυτό δίνει στις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις μια πολύ πιο προσιτή επιλογή αεράμυνας απέναντι στις επιθέσεις drones, σε σύγκριση με τους ιδιαίτερα ακριβούς πυραύλους εδάφους-αέρος που χρησιμοποιούνται συνήθως.

Πώς λειτουργεί το σύστημα Merops

Το ουκρανικής κατασκευής σύστημα αντι-drone Merops έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει, να παρακολουθεί και τελικά να εξουδετερώνει εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσω μικρών αυτόνομων drones αναχαίτισης. Τα drones αυτά μπορούν να εκτοξεύονται ακόμη και από απλά οχήματα, όπως ένα pickup.

Η τεχνολογία του βασίζεται στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει στο σύστημα να αναγνωρίζει αυτόματα τα εισερχόμενα drones και να τα αναχαιτίζει. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει μια ιδιαίτερα οικονομική λύση άμυνας, ειδικά σε σύγκριση με τα παραδοσιακά συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας, των οποίων το κόστος ανά αναχαίτιση μπορεί να είναι δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες φορές υψηλότερο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιλογή αυτού του συστήματος δείχνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν την εμπειρία που αποκτήθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας και προσαρμόζουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες στις νέες μορφές απειλών που εμφανίζονται στα σύγχρονα πεδία μάχης.