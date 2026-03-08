Οι νέες εκδόσεις Ford Puma BlueCruise και Ford Kuga BlueCruise είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στην ελληνική αγορά στα τέλη Μαΐου.

Η Ford επεκτείνει τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας της hands-free οδήγησης στην Ευρώπη παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις Kuga BlueCruise και Puma BlueCruise και φέρνοντας ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού σε δύο από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της.

Κεντρικό στοιχείο των νέων εκδόσεων είναι το σύστημα BlueCruise, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να κινείται στον αυτοκινητόδρομο χωρίς να κρατά το τιμόνι, υπό την προϋπόθεση ότι παραμένει προσηλωμένος στον δρόμο. Η τεχνολογία λειτουργεί σε ειδικά χαρτογραφημένες περιοχές, τις λεγόμενες «Blue Zones», οι οποίες καλύπτουν πάνω από 135.000 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων σε 16 ευρωπαϊκές χώρες.

Το σύστημα παρουσιάστηκε στην Ευρώπη καταρχήν στην ηλεκτρική Mustang Mach-E και αποτέλεσε το πρώτο hands-free σύστημα οδήγησης που έλαβε επίσημη έγκριση για χρήση στην Ευρώπη. Με την ενσωμάτωσή του στα Kuga και Puma, η Ford επιδιώκει να φέρει την τεχνολογία αυτή σε ένα ευρύτερο κοινό οδηγών, ενσωματώνοντάς την μάλιστα στον βασικό εξοπλισμό μέσω του Driver Assistance Pack.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι εκδόσεις BlueCruise διαφοροποιούνται και αισθητικά. Το νέο χρώμα Vapor Blue συνδυάζεται με μαύρη οροφή και μαύρα καλύμματα καθρεπτών, δημιουργώντας μια πιο δυναμική εικόνα. Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάμετρο 18 ιντσών στο Puma και 19 ιντσών στο Kuga, ενώ στο εσωτερικό υπάρχουν ειδικά ανάγλυφα ένθετα στα καθίσματα και διακοσμητικές λεπτομέρειες σε απόχρωση Nordic Blue.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται επίσης το σύστημα Connected Navigation χωρίς συνδρομή, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα από το cloud για την παροχή πληροφοριών κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο ο οδηγός μπορεί να επιλέγει πιο αποδοτικές διαδρομές και να αποφεύγει καθυστερήσεις λόγω κίνησης.

Σε επίπεδο κινητήρων, το Puma BlueCruise διατίθεται με τον κινητήρα βενζίνης EcoBoost σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Το μεγαλύτερο Kuga BlueCruise προσφέρεται είτε ως plug-in υβριδικό είτε ως πλήρως υβριδικό, επίσης με αυτόματο κιβώτιο, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες χρήσης και κατανάλωσης.