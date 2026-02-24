• Σημαντικές καινοτομίες από την Ford στον τομέα της ασφάλειας εδώ και πολλές δεκαετίες.

Όλοι στη Ford είναι παθιασμένοι με αυτό που κάνουν. Για κάποιους από τους ανθρώπους της, στόχος είναι οι απόλυτες επιδόσεις όσον αφορά τη δημιουργία αυτοκινήτων όπως η Mustang GTD 1 και για άλλους η κατασκευή οχημάτων με εντυπωσιακή εξωτερική σχεδίαση όπως το Capri. Για άλλους πάλι, αυτό που πυροδοτεί τη δημιουργικότητα τους είναι η εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ασφαλείας.

Η Ford είναι μια εταιρεία που έχει εισάγει μια σειρά από σημαντικές καινοτομίες στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες στη συνέχεια καθιερώθηκαν σε ολόκληρο τον κλάδο. Ήδη από το 1927, η αμερικανική εταιρεία ήταν ο πρώτος κατασκευαστής που εισήγαγε τα κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα οχήματά της. Η Ford ήταν επίσης ένας από τους πρώτους κατασκευαστές αυτοκινήτων που καθιέρωσαν το γνωστό σε όλους σήμερα σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των φρένων (ABS) – στάνταρ εξοπλισμός στο Scorpio ήδη από το 1985.

Σήμερα, τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας ενισχύουν σημαντικά την παρεχόμενη ασφάλεια προλαμβάνοντας μια σύγκρουση ή μετριάζοντας τις συνέπειές της. Την ίδια στιγμή, μια σειρά από προηγμένες λύσεις στον τομέα της παθητικής ασφάλειας προσφέρουν υψηλά επίπεδα προστασίας τόσο στους επιβάτες όσο και σε άλλους χρήστες του δρόμου.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που έρχονται στο μυαλό όσον αφορά τα συστήματα παθητικής ασφάλειας είναι οι αερόσακοι, οι οποίοι διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης. Παρά το γεγονός ότι η ευρεία χρήση των αερόσακων στην αυτοκινητοβιομηχανία έγινε τη δεκαετία του 1990, η Ford είχε ξεκινήσει να «πειραματίζεται» με τη συγκεκριμένη τεχνολογία ήδη από τη δεκαετία του 1970. Και παρ’ ότι οι αερόσακοι υπάρχουν στον κλάδο εδώ και δεκαετίες, η Ford δεν σταμάτησε ποτέ να αναζητά δημιουργικές λύσεις που θα τους καταστήσουν ακόμα πιο αποτελεσματικούς.

Το Ford Explorer και η σαντιγί!

Κατά τη διαδικασία εξέλιξης του ηλεκτρικού Ford Explorer, 3 όπως και όλων των μοντέλων Ford, η ομάδα ανάπτυξης διεξήγαγε πολυάριθμες δοκιμές πρόσκρουσης σε ελεγχόμενο εργαστηριακό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι η απόδοση του νέου ηλεκτρικού μοντέλου της αμερικανικής εταιρείας στον τομέα της παθητικής ασφάλειας πληρούσε - ή και ξεπερνούσε - τόσο τα πρότυπα που απαιτούνταν από την νομοθεσία, όσο και τα υψηλά στάνταρ της Ford, η εταιρεία θεώρησε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο μειώνοντας την κίνηση του σώματος των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Η ομάδα εξέλιξης του Ford Explorer εξέτασε διάφορες ιδέες για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου - όπως την υιοθέτηση μιας «ενισχυμένης» ζώνης ασφαλείας, παρόμοιας με εκείνης που χρησιμοποιείται στα αγωνιστικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, το concept αυτό απορρίφτηκε ως μη πρακτικό για να τη χρήση του από πελάτες σε καθημερινή βάση. Τελικά, η εγκατάσταση ενός αερόσακου μεταξύ οδηγού και συνοδηγού κρίθηκε ως η πιο ενδεδειγμένη λύση προκειμένου να μειωθεί η κίνηση του σώματος των εμπρός επιβατών σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης.

Η ομάδα εξέλιξης της Ford σκέφτηκε να τοποθετήσει έναν αερόσακο οροφής, πάνω από τους επιβάτες των εμπρός καθισμάτων. Ωστόσο, η αποθήκευση ενός αερόσακου αρκετά μεγάλου για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σημείο εκείνο δεν κατέστη χωροταξικά εφικτή. Μετά από περαιτέρω έρευνα, η πιο ενδεδειγμένη λύση ήταν η τροποποίηση του κεντρικού πλευρικού αερόσακου που υπήρχε ήδη στο εμπρός κάθισμα.

Έτσι, προσθέτοντας έναν δεύτερο θάλαμο στον πλευρικό αερόσακο, η λύση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική στις δοκιμές πρόσκρουσης – και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που το νέο Ford Explorer έλαβε βαθμολογία 5 αστέρων από τους ειδικούς του Euro NCAP αποσπώντας 15,5 βαθμούς – με μέγιστο τους 16 βαθμούς - για την απόδοσή του στις πλευρικές συγκρούσεις.

Στη σχετική αναφορά ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Το Explorer διαθέτει ένα αντίμετρο για τον μετριασμό των τραυματισμών μεταξύ των επιβατών σε αυτές τις συγκρούσεις. Στη δοκιμή, το σύστημα είχε καλή απόδοση, με καλή προστασία για το κεφάλι τόσο του οδηγού όσο και του συνοδηγού».

Ποια είναι όμως η σχέση της σαντιγί με τα παραπάνω; Στα σύγχρονα αυτοκίνητα, οι αερόσακοι χρησιμοποιούν μια πυροτεχνική γόμωση για την ενεργοποίηση μιας γεννήτριας αερίου, η οποία θα δημιουργήσει το αέριο που φουσκώνει τoν αερόσακο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αν και το σύστημα αυτό επιτρέπει στον αερόσακο να φουσκώνει αρκετά γρήγορα προκειμένου να παρέχει την επιθυμητή προστασία στους επιβάτες, παράγει επίσης ανεπιθύμητη θερμότητα.

Όμως η Ford βρήκε τη λύση. Συνεργαζόμενη με μια εταιρεία που ξεκίνησε δημιουργώντας τις φιάλες αερίου που βρίσκονται σε ένα δοχείο που περιέχει σαντιγί, η Ford διαπίστωσε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γεννήτρια ψυχρού αερίου με παρόμοια τεχνολογία, ώστε το φούσκωμα του αερόσακου να γίνεται σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα απόδοσης που απαιτούνται.

Αυτό αποδεικνύει ότι, με τη σωστή προσέγγιση, ακόμη και μια τεχνολογία που υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μπορεί να βελτιωθεί.