Με τη νέα συμφωνία, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.

Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας μεταξύ της ΤΕΡΝΑ και της ουκρανικής Ukrhydroenergo, υπέγραψαν οι δύο πλευρές στο Κίεβο σηματοδοτώντας ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών στον τομέα της ενέργειας.

Το Εκτελεστικό Έγγραφο αποτελεί συνέχεια του Μνημονίου Συμφωνίας (MoU) που είχε υπογραφεί στα μέσα Νοεμβρίου 2025 και αφορά την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση μεγάλων υδροηλεκτρικών και αντλησιοταμιευτικών έργων στην Ουκρανία, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Με τη νέα συμφωνία, η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποκτά πρόσβαση σε κρίσιμα τεχνικά, οικονομικά και επιχειρησιακά δεδομένα έργων κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την περαιτέρω ωρίμανση και ανάπτυξή τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αντικείμενο της συμφωνίας ΤΕΡΝΑ – Ukrhydroenergo περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση του αντλησιοταμιευτικού σταθμού Δνείστερου ισχύος 1.263 MW (Dniester PSPP Pump Storage), καθώς και ενός νέου αντλιοστασίου ισχύος 220 MW. Τα έργα αυτά, που χωροθετούνται στη Δυτική Ουκρανία, θα υλοποιηθούν καταρχάς στο πλαίσιο του MoU, ενώ παράλληλα οι δύο εταιρείες εξετάζουν και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στη χώρα.

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία ελληνικού και ευρωπαϊκού Ομίλου υποδομών στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ως της μεγαλύτερης και πλέον αξιόπιστης εταιρείας υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διεθνώς αναγνωρισμένη τεχνογνωσία. Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές που θα υλοποιηθούν αναμένεται να συμβάλουν καθοριστικά στη σταθεροποίηση του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου και στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, με σημαντική υποστήριξη από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η EBRD και η EIB, τόσο σε χρηματοδοτικό όσο και σε τεχνικό και ρυθμιστικό επίπεδο.

Το Εκτελεστικό Έγγραφο Εμπιστευτικότητας υπέγραψαν ο Εκτελεστικός Διευθυντής Ανάπτυξης Εξωτερικού της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Στάθης Νάτσης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ukrhydroenergo, Bohdan Sukhetskyi. Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο εθνικό περίπτερο «Greece» της Enterprise Greece, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης κατασκευών και υποδομών «KyivBuild Ukraine 2026» στο Κίεβο, παρουσία του Υφυπουργού Ενέργειας της Ουκρανίας, Mykola Kolishnyk, ενώ διαδικτυακή παρέμβαση πραγματοποίησε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Χάρης Θεοχάρης.