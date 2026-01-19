Η μέση ημερήσια κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό παρουσίασε ετήσια άνοδο κατά 4,6% με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 286.278 οχήματα.

Αύξηση της κυκλοφορίας και στους τρεις βασικούς αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται καταγράφει για το σύνολο του 2025 ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικότερα, η μέση ημερήσια κίνηση οχημάτων στην Αττική Οδό παρουσίασε ετήσια άνοδο κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων (ADT) να διαμορφώνεται σε 286.278 οχήματα.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταθερή αυξητική τάση της κυκλοφορίας στον μεγαλύτερο αστικό αυτοκινητόδρομο της χώρας. Παράλληλα, θετική εικόνα καταγράφεται και στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού. Για το 2025, η μέση ημερήσια κίνηση στη Νέα Οδό αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,7%, με τον ADT να ανέρχεται σε 126.876 διελεύσεις, ενώ στην Κεντρική Οδό σημειώθηκε σημαντικότερη άνοδος της τάξης του 12,5%, με τον μέσο ημερήσιο αριθμό διελεύσεων να φθάνει τις 46.082.

Σημειώνεται ότι η ημερήσια κυκλοφορία και στους δύο αυτοκινητοδρόμους επηρεάστηκε άμεσα κατά τον μήνα Δεκέμβριο από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, γεγονός που αποτυπώνεται και στα κυκλοφοριακά δεδομένα της περιόδου.