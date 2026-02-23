Φανέρωσε πως δεν θέλει να κάνει άλλη σχέση τώρα.

Τίτλοι τέλους έχουν πέσει εδώ και λίγο καιρό στη σχέση της Έλενας Τσαγκρινού και του Dj Stephan.

Το ζευγάρι που ήταν μαζί από το 2022 και τον Αύγουστο του 2024 απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον μικρό Ηρακλή, αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους με την τραγουδίστρια να αποκαλύπτει το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου στο Happy Day ότι επρόκειτο για μια κοινή τους απόφαση. Μάλιστα, η Έλενα Τσαγκρινού εξομολογήθηκε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή ότι η σχέση με τον πρώην σύντροφό της παραμένει άριστη αφού προτεραιότητά τους είναι ο γιος τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgm6fee0vq2h?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Επαγγελματικά είμαι σε μια πολύ καλή συνθήκη… Εντάξει, στα προσωπικά μου είμαι σε ένα μεταβατικό στάδιο γιατί προέκυψε να χωρίσω με τον σύντροφό μου. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι με τον Κώστα, και θα είμαστε, πάντα θα μας ενώνει ο Ηρακλής. Σεβόμαστε πάρα πολύ το παιδί μας, κι εγώ και ο Κώστας. Δυν υπάρχει εγωισμός μεταξύ μας. Καμιά φορά, όταν τα δίνεις όλα στην αρχή, μπορεί κάτι να μην είναι τόσο δυνατό όσο στην αρχή, και επειδή και οι δυο είμαστε άνθρωποι που θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή μας έντονα, και στα επαγγελματικά μας να προχωρήσουμε σε δυο διαφορετικούς δρόμους, επειδή κατά κάποιο τρόπο συμπίπτουν, θεωρήσαμε καλύτερο να τους διαχωρίσουμε αυτούς τους δρόμους» ανέφερε αρχικά.

«Ήταν κοινή απόφαση. ‘Ηρθε χρονικά από μόνη της αυτή η απόφαση. Προέκυψε. Ο μικρός χαίρεται πάρα πολύ όταν ο μπαμπάς και η μαμά είναι καλά, όταν είναι χαμογελαστοί. Και πρέπει να είναι χαρούμενοι οι γονείς. Τον βλέπω χαρούμενο τον Κώστα, με βλέπει κι εκείνος χαρούμενη. Είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία, είμαστε στα video call όποτε θέλει ο ένας να δει το παιδί ή ο άλλος, έχουμε μοιράσει και τις μέρες. Εγώ τώρα μένω με τους γονείς μου, με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Βρίσκω σιγά σιγά τον εαυτό μου σε πολλά θέματα. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση. Έχω επιστρέψει στο πατρικό μου μετά από 15 χρόνια…» πρόσθεσε η Έλενα Τσαγκρινού.

Όσο για το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας νέας σχέσης, η Έλενα Τσαγκρινού εμφανίστηκε κατηγορηματική. «Είχα χάσει τις επαφές με τις φίλες μου και γενικώς την κοινωνική ζωή διότι, λίγο οι αποστάσεις, λίγο οι μετακομίσεις, λίγο η ζωή με την εγκυμοσύνη… Εχω βρει πραγματικές φίλες και χαίρομαι γιατί με αγκαλιάζουν…Δε σκέφτομαι καθόλου μια νέα σχέση. Δε θα έμπαινα τώρα σε νέα σχέση σε καμία περίπτωση. Έχω υπάρξει σε σχέση από τα 18 μου μέχρι τώρα συνεχόμενα, πάντα ήμουν σε σοβαρές σχέσεις, σε 5ετείς σχέσεις συγκεκριμένα. Σίγουρα θέλω να βρω τον εαυτό μου, να προχωρήσω επαγγελματικά. Είμαι πολύ ερωτευμένη με τον εαυτό μου» είπε.