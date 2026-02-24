Η αντικατάσταση της ζάχαρης με τεχνητά γλυκαντικά συχνά παρουσιάζεται ως μια εύκολη νίκη για την υγεία, όμως μια νέα μεγάλη μελέτη υποδηλώνει ότι η εικόνα μπορεί να είναι πιο σύνθετη όσον αφορά τον εγκέφαλο.

Μια μακροχρόνια μελέτη σε Βραζιλιάνους ενήλικες διαπίστωσε ότι η υψηλότερη κατανάλωση αρκετών ευρέως χρησιμοποιούμενων τεχνητών γλυκαντικών συνδέθηκε με ταχύτερη γνωστική έκπτωση, ιδιαίτερα σε άτομα κάτω των 60 ετών και σε όσους έχουν διαβήτη.

Ερευνητές που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο American Academy of Neurology και στο ιατρικό της περιοδικό Neurology διαπίστωσαν ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ορισμένων υποκατάστατων ζάχαρης συνδέθηκε με ταχύτερη μείωση της μνήμης και της σκέψης με την πάροδο του χρόνου. Το μοτίβο ήταν πιο έντονο μεταξύ των ατόμων με διαβήτη.

Η μελέτη δεν αποδεικνύει ότι τα γλυκαντικά προκαλούν άμεση βλάβη στον εγκέφαλο. Αντίθετα, αναδεικνύει μια συσχέτιση που παρέμεινε ακόμη και αφού οι ερευνητές έλαβαν υπόψη σημαντικούς παράγοντες υγείας που μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική λειτουργία.

Σύμφωνα με το scitechdaily η ερευνητική ομάδα εξέτασε επτά ευρέως χρησιμοποιούμενα γλυκαντικά: ασπαρτάμη, σακχαρίνη, ακεσουλφάμη-Κ, ερυθριτόλη, ξυλιτόλη, σορβιτόλη και ταγατόζη. Αυτά τα συστατικά εμφανίζονται συχνότερα σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά, όπως αρωματισμένα νερά, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, γιαούρτια και επιδόρπια χαμηλών θερμίδων, ενώ ορισμένα πωλούνται και ως αυτόνομα γλυκαντικά.

«Τα γλυκαντικά χαμηλών ή μηδενικών θερμίδων συχνά θεωρούνται μια υγιεινή εναλλακτική της ζάχαρης· ωστόσο, τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι ορισμένα γλυκαντικά μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην υγεία του εγκεφάλου με την πάροδο του χρόνου», δήλωσε η συγγραφέας της μελέτης Claudia Kimie Suemoto, MD, PhD, από το University of São Paulo στη Βραζιλία.

Σχεδιασμός της μελέτης και στοιχεία συμμετεχόντων

Για να διερευνήσουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, οι ερευνητές παρακολούθησαν 12.772 ενήλικες από όλη τη Βραζιλία για περίπου οκτώ χρόνια. Οι συμμετέχοντες είχαν μέση ηλικία τα 52 έτη.

Στην αρχή, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν λεπτομερή ερωτηματολόγια διατροφής σχετικά με όσα έτρωγαν και έπιναν τον προηγούμενο χρόνο. Στη συνέχεια, οι ερευνητές τους κατηγοριοποίησαν ανάλογα με τη συνολική κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών. Η ομάδα με τη χαμηλότερη πρόσληψη κατανάλωνε κατά μέσο όρο 20 χιλιοστόγραμμα την ημέρα (mg/ημέρα). Η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη κατανάλωνε κατά μέσο όρο 191 mg/ημέρα, ποσότητα που για την ασπαρτάμη αντιστοιχεί περίπου σε ένα κουτάκι αναψυκτικού διαίτης. Μεταξύ των επιμέρους γλυκαντικών, η σορβιτόλη ξεχώρισε με τη μεγαλύτερη μέση πρόσληψη, στα 64 mg/ημέρα.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν επίσης σε γνωστικά τεστ στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της μελέτης. Οι αξιολογήσεις αυτές κατέγραψαν δεξιότητες που τείνουν να μεταβάλλονται με τη γήρανση και την υγεία του εγκεφάλου, όπως η ταχύτητα εύρεσης λέξεων, η ικανότητα διατήρησης πληροφοριών στη μνήμη εργασίας, η ευκολία ανάκλησης λέξεων αργότερα και η ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Αφού προσαρμόστηκαν για παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η υπέρταση και τα καρδιαγγειακά νοσήματα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα με τη μεγαλύτερη κατανάλωση παρουσίασε 62% ταχύτερη έκπτωση στη συνολική σκέψη και μνήμη σε σύγκριση με την ομάδα χαμηλής κατανάλωσης. Η διαφορά ήταν περίπου ισοδύναμη με 1,6 χρόνια επιπλέον γήρανσης. Η ομάδα μεσαίας κατανάλωσης εμφάνισε επίσης ταχύτερη έκπτωση από την ομάδα χαμηλής κατανάλωσης, κατά 35%, που αντιστοιχεί περίπου σε 1,3 χρόνια γήρανσης.

Διαφορές ανά ηλικία και παρουσία διαβήτη

Όταν τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση την ηλικία, προέκυψε ένα πιο σαφές μοτίβο στους συμμετέχοντες κάτω των 60 ετών. Σε αυτή την ομάδα, όσοι κατανάλωναν τα περισσότερα γλυκαντικά εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση στη λεκτική ευχέρεια και στη συνολική γνωστική επίδοση σε σύγκριση με όσους κατανάλωναν τα λιγότερα. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση σε ενήλικες άνω των 60 ετών.

Η σχέση μεταξύ κατανάλωσης γλυκαντικών και γνωστικής έκπτωσης ήταν επίσης ισχυρότερη στους συμμετέχοντες με διαβήτη σε σύγκριση με όσους δεν είχαν τη νόσο.

Όσον αφορά τα επιμέρους γλυκαντικά, η υψηλότερη κατανάλωση ασπαρτάμης, σακχαρίνης, ακεσουλφάμης-Κ, ερυθριτόλης, σορβιτόλης και ξυλιτόλης συνδέθηκε με ταχύτερη μείωση της συνολικής γνωστικής λειτουργίας, ιδιαίτερα της μνήμης. Η ταγατόζη ήταν το μοναδικό γλυκαντικό που μελετήθηκε και δεν εμφάνισε συσχέτιση με γνωστική έκπτωση.

«Παρότι εντοπίσαμε συσχετίσεις με γνωστική έκπτωση σε μεσήλικες τόσο με όσο και χωρίς διαβήτη, τα άτομα με διαβήτη είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιούν τεχνητά γλυκαντικά ως υποκατάστατα της ζάχαρης», δήλωσε η Suemoto. «Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματά μας και να διερευνηθεί αν άλλες εναλλακτικές της επεξεργασμένης ζάχαρης, όπως ο πουρές μήλου, το μέλι, το σιρόπι σφενδάμου ή η ζάχαρη καρύδας, μπορεί να αποτελούν αποτελεσματικές επιλογές.»

Οι συγγραφείς σημείωσαν αρκετούς περιορισμούς. Η ανάλυση δεν κάλυψε κάθε τύπο τεχνητού γλυκαντικού που είναι διαθέσιμος. Επιπλέον, οι διατροφικές πληροφορίες βασίστηκαν σε αυτοαναφορές, πράγμα που σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες ενδέχεται να μην θυμούνταν με απόλυτη ακρίβεια την κατανάλωση τροφίμων και ποτών τους.