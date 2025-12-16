Οι διαιτολόγοι εκφράζουν ανησυχία για το λεγόμενο «φωτοστέφανο υγείας» που συνοδεύει τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη.

Τα τρόφιμα χωρίς ζάχαρη, που γνώρισαν μεγάλη άνθηση τη δεκαετία του ’90, επιστρέφουν δυναμικά στα ράφια των σούπερ μάρκετ, απευθυνόμενα σε καταναλωτές που αναζητούν πιο «υγιεινές» γλυκές επιλογές. Ωστόσο, διαιτολόγοι και ειδικοί της διατροφής κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι τα προϊόντα αυτά δεν είναι απαραίτητα πιο ωφέλιμα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προγραμματισμένη κυκλοφορία των Oreo Zero Sugar από τη Nabisco. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο προϊόν προσφέρει την κλασική γεύση Oreo χωρίς προσθήκη ζάχαρης, ενώ διατίθεται σε συσκευασία δύο μπισκότων για «έλεγχο μερίδας». Παρ’ όλα αυτά, ειδικοί τονίζουν ότι η απουσία ζάχαρης δεν σημαίνει και καλύτερη διατροφική αξία.

Όπως προκύπτει από τη λίστα συστατικών, τα Oreo Zero Sugar περιέχουν τρία τεχνητά γλυκαντικά – μαλτιτόλη, σορβιτόλη και σουκραλόζη – ενώ το συνολικό θερμιδικό και λιπαρό προφίλ τους είναι παρόμοιο με εκείνο των κανονικών Oreo. Η διαφορά εντοπίζεται κυρίως στην περιεκτικότητα σε ζάχαρη, που στα συμβατικά μπισκότα φτάνει τα 9,3 γραμμάρια ανά αντίστοιχη ποσότητα.

Δύο μπισκότα μηδενικής ζάχαρης περιέχουν 90 θερμίδες, ενώ δύο κανονικά Oreo έχουν περίπου 107 θερμίδες. Η περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι επίσης σχεδόν ίδια. Η μόνη μεγάλη διαφορά είναι ότι τα κανονικά Oreo περιέχουν 9,3 γραμμάρια ζάχαρης, για την ίδια ποσότητα που θα τρώγατε Oreo Zero Sugar.

«Η αντικατάσταση της ζάχαρης με γλυκαντικά δεν καθιστά το προϊόν πιο θρεπτικό», επισημαίνει η διαιτολόγος Keri Gans, τονίζοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα με περιορισμένο διατροφικό όφελος. Παράλληλα, άλλοι ειδικοί προειδοποιούν για πιθανές παρενέργειες από την κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών, όπως φούσκωμα, αέρια ή διάρροια, ειδικά όταν καταναλώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Επιπλέον, οι διαιτολόγοι εκφράζουν ανησυχία για το λεγόμενο «φωτοστέφανο υγείας» που συνοδεύει τα προϊόντα χωρίς ζάχαρη, οδηγώντας συχνά τους καταναλωτές σε υπερκατανάλωση. «Πολλοί τείνουν να τρώνε περισσότερο, πιστεύοντας ότι κάνουν μια υγιεινή επιλογή», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι τα τρόφιμα χωρίς ζάχαρη μπορεί να έχουν θέση στη διατροφή συγκεκριμένων ομάδων, όπως άτομα που χρειάζεται να ελέγχουν το σάκχαρό τους, όμως δεν αποτελούν πανάκεια. Αντίθετα, υπογραμμίζουν ότι η κατανάλωση ενός κανονικού μπισκότου, σε λογική ποσότητα και στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής, δεν συνιστά πρόβλημα.

Το βασικό μήνυμα, σύμφωνα με τους διαιτολόγους, παραμένει ο έλεγχος των μερίδων και η υγιής σχέση με το φαγητό. Όπως σημειώνουν, «η πιο υγιεινή επιλογή δεν είναι απαραίτητα αυτή με την τέλεια ετικέτα, αλλά εκείνη που καταναλώνεται με μέτρο και συνειδητότητα».