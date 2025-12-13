«Θα αναγκαστούμε με μειώσουμε από τον Ιανουάριο στο 70% τις μερίδες για κοινότητες που αντιμετωπίζουν λιμό και 50% για εκείνες που κινδυνεύουν με λιμό».

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) των Ηνωμένων Εθνών θα μειώσει τις μερίδες τροφίμων σε κοινότητες στο Σουδάν που βρίσκονται αντιμέτωπες με λιμό εξαιτίας ελλείψεων στη χρηματοδότηση από τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία αυτή.

«Θα αναγκαστούμε με μειώσουμε από τον Ιανουάριο στο 70% τις μερίδες για κοινότητες που αντιμετωπίζουν λιμό και 50% για εκείνες που κινδυνεύουν με λιμό», δήλωσε ο Ρος Σμιθ, διευθυντής του τμήματος Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων στο WFP, σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από τη Ρώμη.

«Από τον Απρίλιο, θα πέσουμε σε γκρεμό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ