Έως τις 26 Μαρτίου, μαθητές σε όλη τη χώρα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν μια θέση στα 20 Ωνάσεια Σχολεία και να γίνουν μέρος μιας νέας εκπαιδευτικής εμπειρίας.

Ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Ωνάσεια Σχολεία για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 26 Μαρτίου μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es, ενώ η εισαγωγή των μαθητών και των μαθητριών στα σχολεία θα γίνει μέσω γραπτής δοκιμασίας γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

Ωνάσεια Σχολεία: Ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα

Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι ένα καινοτόμο Δίκτυο Δημόσιων Σχολείων με ισχυρό κοινωνικό χαρακτήρα. Πρόκειται για υφιστάμενα δημόσια σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναβαθμίζονται με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευρύνει την πρόσβαση των μαθητών και μαθητριών σε σύγχρονα και αναβαθμισμένα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ιδιαίτερα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός δημόσιου σχολείου που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέλλοντος.

Οφέλη για μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι Δημόσια Σχολεία. Οι υφιστάμενες σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο δίκτυό τους αναβαθμίζονται και εξοπλίζονται με τεχνολογία αιχμής, βελτιωμένα εργαστήρια και ανακαινισμένα κτίρια, δημιουργώντας ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον που ενισχύει την εμπειρία των παιδιών και διευρύνει τις ευκαιρίες μάθησης. Προτεραιότητα δίνεται στην τοπική κοινωνία, καθώς το 40–60% του μαθητικού πληθυσμού προέρχεται από το δημοτικό διαμέρισμα ή τον Δήμο όπου βρίσκεται το σχολείο.

Μέσα από δωρεάν φοίτηση και συμμετοχή σε Ομίλους και Σύνολα, σε τομείς όπως οι επιστήμες, η ελληνική γλώσσα, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους μαθητές, ενώ οι εξετάσεις εισαγωγής για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου δίνουν έμφαση κυρίως στις δεξιότητες που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και οι μαθήτριες κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο σχολείο και δεν αξιολογούν μόνο τις γνώσεις τους.

Παράλληλα, τα παιδιά της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Γ΄ Γυμνασίου έχουν την ευκαιρία να προετοιμαστούν δωρεάν και αποτελεσματικά για τις εισαγωγικές εξετάσεις μέσα από τα ενδεικτικά θέματα και τα βιντεομαθήματα που είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. και στο Ψηφιακό Φροντιστήριο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αντίστοιχα, υπάρχει μέριμνα για τους μαθητές και τις μαθήτριες που ήδη φοιτούν στα σχολεία να παραμείνουν μέχρι την αποφοίτησή τους, καθώς και πρόβλεψη για την κατ’ εξαίρεση εισαγωγή μικρότερων αδελφών κατά τα 2 πρώτα έτη λειτουργίας των σχολικών μονάδων ως ΔΗΜ.Ω.Σ., ανεξάρτητα από την επίδοσή τους στις εισαγωγικές εξετάσεις. Στους μαθητές που ήδη φοιτούν στις σχολικές μονάδες δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στους Ομίλους, στα Σύνολα και στην ενισχυτική διδασκαλία. Δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής έχουν επίσης και μαθητές από την περιοχή που δεν φοιτούν στα ΔΗΜ.Ω.Σ.

Τα ΔΗΜ.Ω.Σ. λειτουργούν με συμπεριληπτικό χαρακτήρα, παρέχοντας υποστήριξη σε μαθητές και μαθήτριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω τμημάτων ένταξης, και τοποθετούνται σε αυτά εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τα υπόλοιπα σχολεία. Παρέχεται καθοδήγηση από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη υποστήριξη για την προετοιμασία των μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και για τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλες τις τάξεις.

Μια νέα κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Τα πρώτα δώδεκα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (6 Γυμνάσια και 6 Γενικά Λύκεια) ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τον Σεπτέμβριο του 2025 σε Αχαρνές, Περιστέρι, Κολωνό, Ξηροκρήνη Θεσσαλονίκης, Κοζάνη και Ξάνθη, αποτελώντας ήδη δυναμικά κύτταρα γνώσης, δημιουργικότητας και εξωστρέφειας για τις τοπικές κοινωνίες. Από τον Σεπτέμβριο του 2026, το δίκτυο διευρύνεται με οκτώ νέες σχολικές μονάδες –τέσσερα Γυμνάσια και τέσσερα Γενικά Λύκεια– στο Αιγάλεω, στη Ρόδο, στο Ηράκλειο και στον Πύργο. Μαζί, οι 20 σχολικές μονάδες του δικτύου των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) θα υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα επιλεγούν μέσα από τη φετινή διαδικασία εισαγωγής, συγκροτώντας μια νέα κοινότητα μάθησης, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.