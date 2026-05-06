Τραυματίστηκε από την πτώση της στη θάλασσα στη Διώρυγα της Κορίνθου.

Στο νοσοκομείο κατέληξε 15χρονη, έπειτα από πτώση της στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου.

Η ανήλικη τραυματίστηκε από την πτώση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Πληροφορίες του korinthostv αναφέρουν ότι πολίτης ειδοποίησε τις Αρχές και αστυνομικοί εντόπισαν το κορίτσι στο νερό, να έχει τις αισθήσεις της.

Ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η 15χρονη κολύμπησε για τουλάχιστον 20 λεπτά και πλησίασε τη βυθιζόμενη γέφυρα, όπου την ανέσυραν και αμέσως μετά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.