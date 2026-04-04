Η γυναίκα είχε έρθει από Γερμανία με τον άντρα της για τις διακοπές του Πάσχα.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κόρινθο το μεσημέρι του Σαββάτου (4/4) με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία της πνοή όταν καταπλακώθηκε από μπαλκόνι στην παραλία Καλαμιά. Από την κατάρρευση τραυματίστηκαν και τα δύο παιδιά της άτυχης γυναίκας.

Για το περιστατικό συνελήφθη ο εργολάβος ενώ αναζητείται ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του κτίσματος, σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA. Η άτυχη γυναίκα έτρωγε με την οικογένειά της σε κοντινή ταβέρνα και επέστρεφε στο σημείο όπου έγινε το δυστύχημα για να πάρει το αυτοκίνητο της οικογένειας. Πριν μπουν, το μπαλκόνι κατέρρευσε και την τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο κτίριο εκτελούνταν οικοδομικές εργασίες, αλλά στο σημείο δεν είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά πλέγματα ούτε υπήρχε η απαραίτητη περίφραξη στο πεζοδρόμιο που θα εμπόδιζε τους πεζούς να διέρχονται κάτω από το επικίνδυνο σημείο.

Υπενθυμίζεται πως, στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, αποτελούμενο από 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό και την ανάσυρση της άτυχης γυναίκας, η οποία μεταφέρθηκε δυστυχώς δίχως τις αισθήσεις στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Η 43χρονη δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης, καθώς εγκλωβίστηκε ακαριαία κάτω από τον τεράστιο όγκο τσιμέντου και δομικών υλικών.

Επί τόπου βρέθηκαν, επίσης, άντρες του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος για την διερεύνηση των συνθηκών του τραγικού περιστατικού.

