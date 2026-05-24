Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Και οι δύο θα δικαστούν αύριο, Δευτέρα.

Οδηγοί έκαναν κόντρες και έτρεχαν με 221 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, ο ένας οδηγούσε μεθυσμένος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από την ΕΛΑΣ:

«Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούν καθημερινά με σκοπό την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, κατά το τελευταίο 24ωρο, συνέλαβαν πέντε (5) άτομα που κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης και πέρα των επιτρεπόμενων ορίων ταχύτητας.

Ειδικότερα:

Συνελήφθησαν (23-05-2026) τα ξημερώματα από αστυνομικούς της Ομάδας Βέλος, δύο ημεδαποί 32 και 25 ετών, οι οποίοι εντοπίσθηκαν να κινούνται με 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών, με ταχύτητα 221 χλμ/ώρα αντί 120 χλμ/ώρα, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης συνέλαβαν χθες (22-05-2026) το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλονίκη 62χρονο αλλοδαπό, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών και κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε να έχει καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ.

Αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων συνέλαβαν (23-05-2026) τα ξημερώματα στην περιοχή του Ευόσμου δύο ημεδαπούς 53 και 52 ετών, οι οποίοι κατελήφθησαν να οδηγούν υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-diqn6gyijc8x?integrationId=40599y14juihe6ly}