Βουλή: Ο Μητσοτάκης απαντά στον Ανδρουλάκη για την ακρίβεια (LIVE)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στην επίκαιρη ερώτηση που δέχθηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, με θέμα «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να “λυπάται και να θυμώνει;»
Παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση από το κανάλι της Βουλής το «μπρα ντε φερ» του πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
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Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ11:32:29
Λέτε για μείωση στο ΦΠΑ, σε ποια αγαθά, για πόσο καιρό και πόσο θα στοιχήσει. Το κάναμε στα νησιά, για λόγους ισότητας. Η μείωση του ΦΠΑ έχει 3 προβλήματα. Δοκιμάστηκε και την πήραν πίσω, δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα οικονομικά και τρίτον ωφελεί τους πάντες, όχι μόνο τους αδύναμους, αλλά και τους τουρίστες. Θέλω να έρχεστε με ένα χαρτάκι για να φαίνεται ο λογαριασμός. Να μας λέτε από που θα καλύψετε το κενό.
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Δευτερολογία Μητσοτάκη11:30:15
Στο βήμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Προτάσεις11:29:53
Μείωση στο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Έλεγχοι, ενίσχυση των θεσμικών εργαλείων, δίκαιη φορολόγηση. Οι πραγματικοί μισθοί είναι άλλοι, όπως και οι πραγματικές ανισότητες.
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Πληθωρισμός11:28:34
Πληθωρισμός. Ωραίο το κόλπο. Έχουμε ευρώ, συγκρίνουμε χώρες με ευρώ. 26,6%, Ελλάδα 26%. Είμαστε στο μέσο όρο. Πάμε πληθωρισμό τροφίμων. 35,8% ο μέσος όρος, στο 41,3% στην Ελλάδα. Πάμε στη στέγαση. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα παιδιά. Έχετε κάνει τεράστια ζημιά στη στέγαση. Είπατε για το χρέος. Το χρέος το βοηθάει ο πληθωρισμός.
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Συνομιλητές σας οι ολιγάρχες11:25:17
Ο πρωθυπουργός απέδειξε ότι είναι συνεπής. Είναι μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου. Πριν μερικά χρόνια έλεγε ότι τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν, σήμερα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Πριν από 13 χρόνια είχε ξεκινήσει την προσπάθεια το ΠΑΣΟΚ. Η λύση είναι το φυσικό αέριο, το ξένο φυσικό αέριο. Ο Μαρινάκης λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας της ακρίβειας και ο πρωθυπουργός ότι είναι η λύση. Κάναμε λέει βήματα στη πράσινη μετάβαση. Δεν είναι ούτε δίκαιη, ούτε πράσινη. Οι ολιγάρχες πήραν χώρο, όχι τα νοικοκυριά. Με αυτούς που συνομιλείτε.
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Δευτερολογία Ανδρουλάκη11:22:38
Στο βήμα ο Ανδρουλάκης
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Ενέργεια11:22:13
Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια. Είναι μια πολιτική κατάκτηση. Η διείσδυση των ΑΠΕ είναι πολύ σημαντική και είμαστε εξαγωγείς ενέργειας. Ο λιγνίτης είναι σχεδόν πάντα ακριβότερος. Γιατί είναι λάθος η εξάρτηση από το φυσικό αέριο. Γι’ αυτό κάνουμε εξορύξεις, για να βρούμε.
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Φοροδιαφυγή11:20:11
Οι ιδιοκτήτες είναι ωφελημένοι. Μιλάμε για μια κατακερματισμένη ιδιοκτησία. Μειώσαμε τη φορολογία. Ζητάμε να μην έχουμε φοροδιαφυγή. Η ΑΑΔΕ αντιμετωπίζει προβλήματα φοροδιαφυγής. Τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Όλοι έλεγαν ότι μπορούν να το κάνουν, αλλά τελικά μόνο εμείς το κάναμε. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης.
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Ακούμε το πρόβλημα11:17:52
Η εφαρμογή PosoKanei δεν θα μειώσει τις τιμές, αλλά βοηθάει. Και μια κουβέντα για τις πολυεθνικές. Δεν έχει επιλυθεί ακόμα. Αν έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά, τα προϊόντα πρέπει να είναι περίπου στις ίδιες τιμές. Δεν δικαιολογούνται μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων. Η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εδώ. Είχαμε έναν πρόσθετο χώρο ως αποτέλεσμα καλής πορείας της οικονομίας. Δώσαμε 800 εκατ. ευρώ και στηρίξαμε τα νοικοκυριά. Δώσαμε 150 για κάθε παιδί. Είναι μια ένδειξη ότι ακούει το πρόβλημα για να στηρίξει τις οικογένειες. Αυξήσαμε το ετήσιο βοήθημα στους συνταξιούχους και σε ΑμεΑ. Στα τέλη Νοέμβρη θα δοθεί η επιστροφή ενοικίου. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μείωση 8% στο ενοίκιο. Στην αγορά της στέγης και στην αγορά των ενοικίων δεν δηλώνονται όλα. Ο ενοικιαστής έχει ένα μεγάλο κίνητρο πλέον.
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Η Ελλάδα έχει ξεφύγει από την καθήλωση11:12:48
Η Ελλάδα έχει ξεφύγει από την καθήλωση. Πρέπει να συνεχίσει τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, στα είδη πρώτης ανάγκης, στη στέγη. Η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Η κυβέρνηση αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Καλύψαμε μέρος στην αντλία, είχαμε το 15% στα λιπάσματα, δώσαμε το Fuel Pass. Μετά την κρίση στον Κόλπο καταστράφηκαν διυλιστήρια. Η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα ελληνικά διυλιστήρια. Δεσμεύτηκαν ότι θα συμβάλουν. Θα έχουμε μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο diesel.
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Δεν θέλουμε να φορτώνουμε βάρη στα παιδιά μας11:09:25
Το ΑΕΠ μεγάλωσε σε σταθερές τιμές κατά 11% και η αύξηση είναι μεγαλύτερη στις τιμές που περιλαμβάνουν τη μείωση των φόρων. Πρέπει να αυξάνονται οι ονομαστικοί μισθοί και να μειώνονται οι φόροι. Αυτό ακολουθήσαμε. Έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος από όλες τις χώρες. Παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ και είναι στο 146% του ΑΕΠ και με ταχύτατους ρυθμούς θα πάει κάτω από 130%. Ο Παπανδρέου έλεγε ότι ή η Ελλάδα θα κατατροπώσει το χρέος ή το αντίθετο και είχε δίκιο. Δεν θέλουμε να φορτώνουμε βάρη στα παιδιά μας.
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Έχουμε χαμηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο της ευρωζώνης11:06:45
Έχουμε δημιουργήσει 600.000 νέες θέσεις, πολλοί νέοι επιστρέφουν, έχουμε μειώσει 83 φόρους. Αναφερθήκατε στον πληθωρισμό. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχω τα στοιχεία μέχρι το τέλος του 2025. Από το 2019 μέχρι το 2025 ο πληθωρισμός ήταν 19,8%. Στην ευρωζώνη ήταν 26,5%. Ο σωρευτικός πληθωρισμός μέχρι το 2026 είναι στο 23%. Υπάρχει πρόβλημα, αλλά έχουμε χαμηλότερα από το μέσο όρο στην Ευρώπη. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41,5%.
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Υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει μαγική λύση11:04:05
Πολλοί νέοι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι και ζευγάρια φοβούνται να κάνουν παιδιά ή κάποιοι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές. Αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει μαγική λύση. Υπάρχει όμως και ο λαϊκισμός που υπόσχεται εύκολες λύσεις. Είναι μια χώρα διαφορετική από το 2019. Αναφέρθηκε στον απολογισμό. Δεν αμφισβήτησε το περιεχόμενο, η μεγάλη εικόνα είναι η Ελλάδα είναι μια καλύτερη χώρα και η κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις.
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Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη11:01:48
Καλοδεχούμενη η συζήτηση για την ακρίβεια, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις. Φαντάζομαι θα αναφερθείτε στο τι θα κάνατε εσείς, εκτός από το να τάζετε. Θα ήθελα να σας ακούσω αναλυτικά. Να ακούσω το κόστος των προτάσεων. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Οι ανατιμήσεις ροκανίζουν, ναι, την αύξηση των μισθών. Είναι αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει τους πολίτες.
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Στη Δικαιοσύνη οι τρομοκράτες10:59:28
Δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από τις 3 συλλήψεις. Μια μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα οδηγούμε στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η μόνη απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Αυτή τη μάχη τη δίνουμε μαζί. Χαιρετίζω την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος αίματος και να το κάνουμε όλοι μαζί. Το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να εκφράζει τους πολλούς.
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Στο βήμα ο Μητσοτάκης10:57:29
Στο βήμα ανεβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
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Η πατρίδα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή10:57:06
Το «κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι χάνουν» μας οδήγησε εδώ. Η πατρίδα μας χρειάζεται πολιτική αλλαγή και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα επιλέξουν οι πολίτες.
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Αφήστε «λυπάμαι» και τα «θυμώνω»10:56:11
Ανακοινώθηκε ότι τον Σεπτέμβρη θα μειωθούν οι τιμές. Μέχρι τότε οι τιμές θα πάνε διακοπές. Δώρο άδωρο το 5%. Αν θέλατε θα το εφαρμόζατε άμεσα. Λέμε για καρτέλ, εσείς όχι. Η συνάντηση στο Μαξίμου για μια συμφωνία κυρίων, δεν είναι βουβή παραδοχή ότι υπάρχει καρτέλ. Δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες και τους καλείτε σε συζήτηση. Σας είχα παρουσιάσει τιμολόγια που έδειχνε τη διαφορά από το χωράφι στο ράφι. Σας δείχνω σήμερα άλλα. Τα κεράσια από 0,65 έως 1,15 το κιλό, φτάνουν στο ράφι σε 5πλάσιες τιμές. Το βρεφικό γάλα το πληρώνουμε 40% πάνω. Παιδικές τροφές, έως και 3 φορές πάνω από το μέσο όρο. Πήγε άπατη η επιστολή στη Φον ντερ Λάιεν. Αφήστε «λυπάμαι» και τα «θυμώνω».
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Οι πολίτες πληρώνουν την ακρίβεια10:53:15
Οι πολίτες πληρώνουν την ακρίβεια. Την πρώτη περίοδο της ακρίβειας, μέχρι το 2023, εφαρμόσατε το καλάθι του νοικοκυριού, οι τιμές αυξήθηκαν. Από το 2023 μέχρι το 2024 οι τιμές αυξήθηκαν. Στην τρίτη περίοδο κατήργησε το καλάθι και πήγε σε εθελοντική μείωση τιμών.
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Σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη10:51:20
Η ακρίβεια είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή αλλά εισπράττεται από το κράτος.
Θέλετε να μας πείσετε ότι η ακρίβεια είναι περίπου επιτυχία επειδή έχουμε ανάπτυξη. Χωρίς ίχνος ντροπής ο Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια οφείλεται και από το ακριβό φυσικό αέριο.
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
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Ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε 0,3%.10:51:02
Ακρίβεια παντού, μα παντού. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει τον γενικό υψηλότερο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή. Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν πάνω από 42% από το 2019. Η απάντηση σας είναι «μην ανησυχείτε, αλλά αυξάνονται οι μισθοί». Ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε 0,3%. Αυτή είναι η μεγάλη αύξηση; Αν αυτό ισχύει για τους μισθωτούς, στους συνταξιούχους είναι χειρότερα. Ακόμα και με τους δικούς σας αριθμούς οι συνταξιούχοι έχασαν χρήματα.
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Είχατε δεσμευτεί ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά 6 μονάδες;10:50:41
Πριν από μερικές μέρες η κυβέρνηση έκανε τον απολογισμό της. Εκεί εμφανίστηκαν όλα ιδανικά. Όλοι περνάνε καλά. Ρωτώ τον πρωθυπουργό, είχατε το 2019 ως στόχο οι Έλληνες να έχουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Είχατε στόχο να βάζει ο ελληνικός λαός όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία και παιδεία; Είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα εκτοξευτεί; Είχατε δεσμευτεί ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά 6 μονάδες; Έχουμε πάρτι αναθέσεων και φωτογραφικών διαγωνισμών. 300.000 το κάθε σπιτάκι ανακύκλωσης. Πέντε και έξι φορές παραπάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης.
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