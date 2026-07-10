Βουλή: Ο Μητσοτάκης απαντά στον Ανδρουλάκη για την ακρίβεια (LIVE)

Η εφαρμογή PosoKanei δεν θα μειώσει τις τιμές, αλλά βοηθάει. Και μια κουβέντα για τις πολυεθνικές. Δεν έχει επιλυθεί ακόμα. Αν έχουμε μια ευρωπαϊκή αγορά, τα προϊόντα πρέπει να είναι περίπου στις ίδιες τιμές. Δεν δικαιολογούνται μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων. Η κυβέρνηση δεν σταμάτησε εδώ. Είχαμε έναν πρόσθετο χώρο ως αποτέλεσμα καλής πορείας της οικονομίας. Δώσαμε 800 εκατ. ευρώ και στηρίξαμε τα νοικοκυριά. Δώσαμε 150 για κάθε παιδί. Είναι μια ένδειξη ότι ακούει το πρόβλημα για να στηρίξει τις οικογένειες. Αυξήσαμε το ετήσιο βοήθημα στους συνταξιούχους και σε ΑμεΑ. Στα τέλη Νοέμβρη θα δοθεί η επιστροφή ενοικίου. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Είναι μείωση 8% στο ενοίκιο. Στην αγορά της στέγης και στην αγορά των ενοικίων δεν δηλώνονται όλα. Ο ενοικιαστής έχει ένα μεγάλο κίνητρο πλέον.