Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς, ακόμη και στους πιο απαιτητικούς και περιορισμένους χώρους.

Η Kärcher παρουσιάζει τη νέα K-Mop 46, μια compact και ευέλικτη επαγγελματική μηχανή καθαρισμού δαπέδων, σχεδιασμένη για καθημερινή χρήση σε απαιτητικά επαγγελματικά περιβάλλοντα. Χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό και τη δυνατότητα εύκολης κίνησης ανάμεσα σε έπιπλα, εξοπλισμό και άλλα εμπόδια, προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα και άριστα αποτελέσματα καθαρισμού, μειώνοντας σημαντικά τη σωματική καταπόνηση του χρήστη.

Ο εργονομικός, όρθιος σχεδιασμός της επιτρέπει εύκολους χειρισμούς ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα, ενώ η ρυθμιζόμενη καθ' ύψος λαβή προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε χρήστη, συμβάλλοντας στη σωστή στάση σώματος κατά την εργασία. Με πλάτος εργασίας 46 εκατοστών, η K-Mop 46 εξασφαλίζει υψηλή παραγωγικότητα, ενώ ο ενσωματωμένος φωτισμός εργασίας διευκολύνει τον καθαρισμό σε χώρους με χαμηλό φωτισμό. Η compact και ευέλικτη κατασκευή της επιτρέπει την άνετη κίνηση ανάμεσα σε έπιπλα, εξοπλισμό και στενούς διαδρόμους, εξασφαλίζοντας καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς ακόμη και στους πιο περιορισμένους χώρους.

Η νέα compact επαγγελματική μηχανή καθαρισμού δαπέδων της Kärcher διαθέτει δεξαμενή καθαρού νερού 4 λίτρων και σύστημα εύκολου καθαρισμού και πλήρους εκκένωσης των δεξαμενών, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα υγιεινής και εύκολη συντήρηση. Παράλληλα, η διαισθητική λειτουργία της, με χρωματικές ενδείξεις LED και λειτουργία eco!mode, κάνει τη χρήση της απλή και αποτελεσματική, ανεξάρτητα από τη γλώσσα του χειριστή.

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Με γνώμονα τη βιωσιμότητα, το 28% των πλαστικών εξαρτημάτων της K-Mop 46 κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο υλικό. Η μηχανή λειτουργεί με τις μπαταρίες 36V του Kärcher Battery Universe, του ολοκληρωμένου συστήματος μπαταριών της Kärcher, που προσφέρει μέγιστη ευελιξία και συμβατότητα με μια ευρεία γκάμα επαγγελματικών εργαλείων και μηχανημάτων.

Με τη νέα K-Mop 46, η Kärcher φέρνει μια νέα εποχή στον επαγγελματικό καθαρισμό δαπέδων, προσφέροντας μια compact και ευέλικτη λύση που συνδυάζει υψηλή παραγωγικότητα, εργονομία, βιωσιμότητα και κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού. Γιατί η πραγματική επαγγελματική καθαριότητα δεν χρειάζεται συμβιβασμούς.