Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ίνι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 42 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και ενός ελικοπτέρου για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της εξάπλωσής της στις γύρω εκτάσεις.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε έκταση με καλάμια, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2075509327821996394}