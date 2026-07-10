Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος φωτιάς (Κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται:
τα Δωδεκάνησα,
οι περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη,
η Λέσβος,
η Χίος και τα Ψαρά,
η Σάμος και η Ικαρία.
Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ειδικά σε υπαίθριους χώρους με ξηρή βλάστηση.
{https://x.com/CivPro_GR/status/2075517784922955849}