Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, οι λίστα με τις περιοχές σε κατηγορία 3 κινδύνου για εκδήλωση φωτιάς.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο, Σάββατο 11 Ιουλίου, προβλέπεται υψηλός κίνδυνος φωτιάς (Κατηγορία 3) σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται:

τα Δωδεκάνησα,

οι περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη,

η Λέσβος,

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

η Χίος και τα Ψαρά,

η Σάμος και η Ικαρία.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ειδικά σε υπαίθριους χώρους με ξηρή βλάστηση.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2075517784922955849}