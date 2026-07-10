Για ποιο πράγμα μπορεί να ήταν αφελής και φοβάται μήπως του γυρίσει μπούμερανγκ.

Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν, έχει ξεκινήσει και ο σκηνοθέτης νιώθει την ανάγκη να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα που έχουν προκαλέσει τις αντιδράσεις μερίδας του κοινού.



Ένα από αυτά είναι η επιλογή του να χρησιμοποιήσει σύγχρονο λεξιλόγιο στην επερχόμενη κινηματογραφική διασκευή του εμβληματικού έπους του Ομήρου.



Θυμίζουμε ότι όταν κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας, το κοινό εξεπλάγη από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν οι διάλογοι στην ταινία. Οι περισσότεροι ηθοποιοί έχουν αμερικανική προφορά, ενώ ο Τηλέμαχος του Τομ Χόλαντ και ο Αντίνοος του Ρόμπερτ Πάτινσον αποκαλούν τον «Οδυσσέα» του Ματ Ντέιμον, τον Οδυσσέα, «dad» και «daddy», αντί π.χ. για «father» (πατέρα).

Παραδοσιακά, τα ιστορικά δράματα έχουν πιο επίσημο λεξιλόγιο, αλλά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Los Angeles Times», ο Νόλαν εξηγεί ότι η επιλογή αυτή ήταν συνειδητή και σκόπιμη.

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Τι λέει για τα «dad» και «daddy» που ακούγονται στην επική Οδύσσεια

Στη συνέντευξή του ο Νόλαν αρχικά παραδέχεται ότι η ιστορία της Οδύσσειας του Ομήρου, τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή: «Αφηγούμαι αυτή την ιστορία σε όλες τις ταινίες μου εδώ και χρόνια. Είναι μια οικογενειακή ιστορία, μια ιστορία αγάπης, μια ιστορία εκδίκησης, μια ιστορία πολέμου, μια ιστορία ενηλικίωσης. Αποτελεί για μένα ένα πολύ ισχυρό θεμελιώδες κείμενο».

Όταν ο Νόλαν, ο οποίος έγραψε και το σενάριο («Ο Όμηρος ήταν ο συν-σεναριογράφος, ένας πολύ καλός συν-σεναριογράφος», λέει αστειευόμενος), μιλάει για την ταινία, δεν εστιάζει στο εντυπωσιακό μέγεθός της, αλλά στην οικειότητα που επιδίωκε. «Ήθελα να την αφηγηθώ με έναν φρέσκο και σύγχρονο τρόπο, ώστε να είναι εξίσου προσιτή στο σύγχρονο κοινό όσο ήταν και για το κοινό του Ομήρου», λέει.



Στη συνέχεια αναφέρει ότι ήθελε να βρει «γλώσσα που να έχει συναισθηματική και όχι διανοητική σημασία για τον κόσμο», προτιμώντας σύγχρονες εκφράσεις και διάλογο, αντί για κάτι επιτηδευμένο ή θεατρικό. «Ίσως ήμουν αφελής, ίσως αυτό να μου γυρίσει μπούμερανγκ, αλλά ήθελα μια αληθινή αφήγηση», εξηγεί και συμπληρώνει πως «για μένα ήταν αυτονόητο».



Όσο για το all-star cast που έχει χρησιμοποιήσει, ακόμα και στους μικρότερους και σύντομους ρόλους, λέει ότι το έκανε «επειδή τα γνωστά τους πρόσωπα θα βοηθούσαν το σύγχρονο κοινό να νιώσει άνετα μέσα σε μια αρχαία ιστορία».



Ο Νόλαν τονίζει ότι το σύμπαν της «Οδύσσειας» «μπορεί να φαίνεται ξένο, σαν ένας άλλος κόσμος, μέχρι να διαπιστώσεις ότι δεν είναι. Ο σύγχρονος κόσμος σού υπενθυμίζει με τρομακτικό τρόπο, ότι αυτά τα πράγματα δεν αλλάζουν».