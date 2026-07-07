Η Λουπίτα Νιόγκο λέει ότι η Οδύσσεια του Νόλαν δίνει στις γυναίκες ό,τι δεν έδωσε ο Όμηρος.

Η Λουπίτα Νιόνγκο δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της, ότι αν είχε τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσει τον Όμηρο, θα τον ρωτούσε για την έλλειψη γυναικείας εκπροσώπησης στα επικά του έργα.

Η Νιόνγκο, διάσημη για τους ρόλους της στο Black Panther και στο 12 Years a Slave, υποδύεται την Ελένη της Τροίας- γνωστή και ως «Ωραία Ελένη»- στην υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν «Η Οδύσσεια». Η ηρωίδα, του Ομήρου είναι γνωστή τοις πάσι, ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, για την οποία ξεκίνησε ο Τρωικός Πόλεμος στην Ιλιάδα. Στην Οδύσσεια, η Νιόγκο έχει διπλό ρόλο, καθώς υποδύεται επίσης, την αδερφή της Ελένης, Κλυταιμνήστρα.



Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός, για άλλη μια φορά έδειξε την περιφρόνησή της στο πρωτότυπο κείμενο για το οποίο (μέχρι πρότινος) δεν είχε την παραμικρή ιδέα, όπως η ίδια παραδέχτηκε στο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι είναι απόφοιτη της Σχολής Υποκριτικής του Γέιλ.

Λοιπόν, Όμηρε...

Συγκεκριμένα, όταν της ζητήθηκε να πει τι θα ρωτούσε τον Όμηρο αν της δινόταν η ευκαιρία, εκείνη απάντησε με ειρωνικό ύφος: «Θα του έλεγα, «Λοιπόν Όμηρε, πώς νιώθεις για τον χρόνο που δόθηκε στις γυναίκες αυτές, δεδομένου του πόσο λίγο χρόνο αφιέρωσες σε αυτές;"».

Has the ability to ask Homer a single question- proceeds to lecture...? pic.twitter.com/ISh24efcA4 July 6, 2026

Έξαλλοι οι χρήστες: «Κανένας σεβασμός»

Οι δηλώσεις της Νιόγκο προκάλεσαν πλήθος αρνητικών σχολίων, με πολλούς να σημειώνουν ότι η ερώτησή της είναι άστοχη και δείχνει έλλειψη σεβασμού και άλλοι να τη χαρακτηρίζουν αλαζονική.



Αρκετοί θυμήθηκαν επίσης τις προηγούμενες δηλώσεις της, όταν είχε παραδεχτεί ότι πριν τον ρόλο της στην Οδύσσεια δεν είχει ακούσει απολύτως τίποτα για το 3.000 ετών επικό έργο, ενώ άλλοι σπεύδουν να της θυμίσουν ότι σύμφωνα με τον μύθο ο πόλεμος της Τροίας ξεκίνησε για μια γυναίκα... την Ελένη.



Οι εξοργισμένες αντιδράσεις συνεχίστηκαν με πολλούς χρήστες να σημειώνουν ότι το έργο του Ομήρου διαβάζεται και συζητείται 3.000 χρόνια μετά, ενώ κανείς δεν θα θυμάται τη Νιόγκο μετά τον θάνατό της...



«Η Ελένη της Τροίας είναι χαρακτήρας από την Ιλιάδα και όχι από την Οδύσσεια, επομένως είναι παράξενο που γίνεται τόση συζήτηση για την Ελένη της Τροίας σε μια ταινία για την Οδύσσεια. Επίσης, στην Οδύσσεια γίνεται αρκετός λόγος για την Πηνελόπη, η οποία είναι φυσικά ένας βασικός γυναικείος χαρακτήρας», έσπευσε να ενημερώσει τη Νιόγκο ένας άλλος χρήστης.

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Θυμίζουμε ότι ο Νόλαν έχει δεχθεί πλήθος αρνητικών αντιδράσεων για την επιλογή της Νιόγκο στον ρόλο της Ελένης, για τις ιστορικές ανακρίβειες και τις δημιουργικές ελευθερίες που έχει πάρει στην ταινία του.



Η Οδύσσεια θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου.