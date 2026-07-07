Βουλυτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητώντας διευκρινίσεις για δημοσίευμα που αφορά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με δημοσίευμα που αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη φερόμενη στάση του απέναντι στις τουρκικές διεκδικήσεις, κατέθεσαν βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου.

Η κοινοβουλευτική ερώτηση βασίζεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Εστία (28 Ιουνίου 2026), σύμφωνα με το οποίο, κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στις 10 Ιουνίου 2026 στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο Έλληνας ΥΠΕΞ φέρεται να ζήτησε η τουρκική κυβέρνηση να μεταθέσει για μετά τις ελληνικές εκλογές την ανακοίνωση της νομικής κατοχύρωσης του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν από τον υπουργό να διευκρινίσει αν το περιεχόμενο του δημοσιεύματος ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και, σε περίπτωση που ισχύει, ποια ήταν η σκοπιμότητα μιας τέτοιας παρέμβασης, καθώς και γιατί δεν ζητήθηκε η απόσυρση της συγκεκριμένης τουρκικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι σχετικές πληροφορίες αποδίδονται σε «τρεις απολύτως διασταυρωμένες και έγκυρες διπλωματικές πηγές». Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη απάντηση από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ, κατά το δημοσίευμα, ούτε η τουρκική πλευρά έχει τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Προς Υπουργό Εξωτερικών

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θέμα: Ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών από τον Τούρκο ομόλογό του “αναβολή” για μετά τις ελληνικές εκλογές, της ανακοίνωσης της μετατροπής σε νόμο του τουρκικού αναθεωρητικού δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας»;

Σύμφωνα με την Εστία της Κυριακής, 28 Ιουνίου 2026, - άρθρο με τίτλο «Ικεσία Γεραπετρίτη προς Φιντάν : 'Μετά τις εκλογές η Γαλάζια Πατρίδα'» - ο Υπουργός Εξωτερικών, Γ. Γεραπετρίτης κατά τη συνάντησή του, στις 10 Ιουνίου 2026, με τον Τούρκο ομόλογό του, στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), σύμφωνα με «τρεις απολύτως διασταυρωμένες και εγκύρους διπλωματικές πηγές», ζήτησε να μεταθέσει η Άγκυρα για μετά τις ελληνικές εκλογές, την κωδικοποίηση και μετατροπή σε νόμο της «Γαλάζιας Πατρίδας» από την τουρκική Εθνοσυνέλευση, διαφορετικά αν οι Τουρκικές Αρχές προχωρήσουν στις σχετικές ανακοινώσεις πριν από τις εκλογές, αυτό «θα είναι κτύπημα για τον Κυριάκο”. Σημειώνεται ότι οι εργασίες της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης παρατάθηκαν για όλο τον μήνα Ιούλιο...

«Σε παρακαλώ να αναβάλλεις την κατάθεση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα για μετά τις ελληνικές εκλογές'. Αυτή η φράσις η οποία μεταφέρεται από τρεις απολύτως διασταυρωμένες και εγκύρους διπλωματικές πηγές, αποδίδει με σαφήνεια το κλίμα της πρόσφατης παρασκηνιακής συναντήσεως του Έλληνος Υπουργού Εξωτερικών Γ. Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια”, σημειώνει συγκεκριμένα η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών δεν ζήτησε από τον Τούρκο ομόλογό του, την ακύρωση της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για το παράνομο τουρκικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας» που αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά... απλή αναβολή καθώς και του χρόνου ανακοίνωσής της.

Όπως επισήμανε σχετικά, μιλώντας στο ραδιόφωνο LAMIA POLIS 87.7, στις 30/6, ο Διευθυντής της «Εστίας», Μανώλης Κοττάκης, «δεν ζητήθηκε η ακύρωση αλλά η μετάθεση για να μην πάθουν κακό στις κάλπες». Με άλλα λόγια ο Έλληνας ΥΠΕΞ ζήτησε ένα άτυπο, ηττοπαθές moratorium στις τουρκικές διεκδικήσεις...

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της «Εστίας», η τουρκική πλευρά επιφυλάχθηκε.

Τρία 24ωρα μετά από το δημοσίευμα δεν έχει υπάρξει επίσημη διάψευση από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η αποκάλυψη, εφόσον ισχύει, θέτει σειρά σοβαρών ερωτημάτων σε ό,τι αφορά στην άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της προστασίας των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Τούτων δοθέντων

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Ζήτησε από τον Τούρκο ομόλογό του χρονική μετάθεση και όχι την ακύρωση της επικείμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη νομική καθιέρωση του παράνομου τουρκικού αφηγήματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», με επιχείρημα ότι η σχετική ανακοίνωση «θα είναι κτύπημα για τον Κυριάκο»;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ζήτησε την ακύρωση της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας;

3. Θεωρεί ότι ένα άτυπο, ηττοπαθές moratorium έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων που πηγάζουν και από το τουρκικό αναθεωρητικό αφήγημα, υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας;

4. Τι προτίθεται να πράξει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα;

Οι ερωτώσες βουλεύτριες και οι ερωτώντες βουλευτές