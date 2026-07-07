«Άμα στηρίζεις ένα άλλο κόμμα παραιτήσου και πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει. Στον εξώστη σε έβαλε», είπε ο Παύλος Πολάκης για τον Σωκράτη Φάμελλο.

Την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου ζήτησε εκ νέου ο Παύλος Πολάκης, δηλώνοντας, παράλληλα, την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι πρωτοφανές αυτό που συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να υπάρχει πρόεδρος κόμματος και απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που να λέει ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό δείχνει μια κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας του Σωκράτη Φάμελλου», είπε στο κανάλι της «Ναυτεμπορικής» ο βουλευτής Χανίων και πρόσθεσε: «Να θυμίσω ότι του τη χάρισα (σ.σ. στις εσωκομματικές εκλογές), δεν πήγα στον δεύτερο γύρο, σε μια προσπάθεια ενότητας, ενώ δεν συνέβη το ίδιο από την πλευρά του. Δεν μπορούμε να λέμε ότι κλείνουμε το μαγαζί και πάμε αλλού. Το 1,5-2% δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική, δεδομένου ότι ο πρόεδρος του κόμματος σου λέει «πάμε αλλού». Το δυναμικό της Αριστεράς υπάρχει και περιμένει. Υπάρχει θέμα ηγεσίας».

Ο Παύλος Πολάκης συνέχισε: «Η εναλλακτική είναι ότι πρέπει να επιστρέψω στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, το δεύτερο ότι πρέπει η ΚΕ να πάρει μια απόφαση που να λέει ότι δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ηγηθεί μια προσπάθειας συμπόρευσης, να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος. Βάζω υποψηφιότητα και θέλω να ηγηθώ μιας τέτοιας πορείας».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του αναφερόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο, τόνισε; «Άμα στηρίζεις ένα άλλο κόμμα παραιτήσου και πήγαινε εκεί να δούμε αν θα σε πάρει. Στον εξώστη σε έβαλε».

{https://www.youtube.com/watch?v=eNuNgWfq6Ek}

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