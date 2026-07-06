Ο Πολάκης αποφασισμένος να κερδίσει την ηγεσία παρά τη διαφωνία Παππά και Δούρου- Τι πιθανότητες έχει η ίδρυση νέου κόμματος.

Αποφασισμένος να διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο Παύλος Πολάκης, θέτοντας προηγουμένως θέμα Φάμελλου.

Ο Χανιώτης βουλευτής εκτιμά πως μόνο υπό την ηγεσία του ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να πετύχει όχι απλά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κάτι που αυτή τη στιγμή μοιάζει με θαύμα, αλλά και να πετύχει ένα υψηλότερο ποσοστό.

Γι΄ αυτό στην Κεντρική Επιτροπή αναμένεται να θέσει θέμα Φάμελλου, κάτι που βεβαίως θα θέσουν και τα άλλα δυο μέλη της «τρόικας» της μειοψηφίας, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου.

Ο Π. Πολάκης, άλλωστε, είναι πεπεισμένος πως ο Σ.Φάμελλος όχι απλώς δεν υπονομεύει τον Αλέξη Τσίπρα αλλά βρίσκεται σε «πλήρη συνεννόηση» μαζί του. Ενώ επισημαίνει πως η φωτογραφία της Ζανέτ Τσίπρα με θεσμικά στελέχη της Κουμουνδούρου να τρώνε ψαράκι αποτελεί μήνυμα της Αμαλίας προκειμένου να μην αποχωρήσουν στελέχη πριν τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σάββατο προκειμένου η μειοψηφία να μην μετατραπεί σε πλειοψηφία!

Αξίζει να σημειωθεί πως με τη στρατηγική του Παύλου Πολάκη και την απόφασή του να διεκδικήσει την ηγεσία διαφωνούν οι Ν. Παππάς και η Ρένα Δούρου εκτιμώντας πως το θέμα που μπορεί να ενισχύσει την μειοψηφία και να την μετατρέψει σε πλειοψηφία είναι να αλλάξει η προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και να αποφασιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές. Ο βουλευτής Χανίων φέρεται να πιστεύει πως οι Νίκος Παππάς (που τάσσεται υπέρ της συλλογικής ηγεσίας) και η Ρένα Δούρου (που μάλλον της αρέσει η παρασκηνιακή προσπάθεια κάποιων να τη στηρίξουν για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ) δεν θα έχουν καμία άλλη επιλογή παρά να ακολουθήσουν τον ίδιο.

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Το ερώτημα είναι τι θα πράξει ο Παύλος Πολάκης εάν δεν περάσει η πρότασή του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες επιμένουν πως σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να ιδρύσει νέο κόμμα, καθώς -να θυμίσουμε- εδώ και καιρό συνηθίζει να χρησιμοποιεί τη φράση «Έντιμη Ελλάδα» που εκτιμάται ότι αποτελεί το όνομα τυχόν νέου κόμματος που θα αναγκαστεί να ιδρύσει εάν δεν κερδίσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά ας περιμένουμε το Σάββατο.